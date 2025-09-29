यूपी में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी भीषण आग, पति-पत्नी की जिंदा जलकर मौत

फतेहपुर में सोमवार सुबह शॉर्ट सर्किट से एक मकान पलभर में जलकर खाक हो गया। इस दौरान घर में सो रहे पति-पत्नी भी जिंदा जल गए। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, फायर कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया।

ये घटना ललौली क्षेत्र का है। सोमवार सुबह शॉर्ट सर्किट से लगी आग से एक मकान खाक हो गया और घर में सो रहे गृहस्वामी और उसकी पत्नी की जल कर मौके पर मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में वेनू गांव के रहने वाले 45 साल के रामबाबू पासवान और 42 वर्षीय उनकी पत्नी तारा देवी घर के भीतर रोज की तरह सो रहे थे। जबकि उनके तीन बच्चे घर के बाहर सो रहे थे। आज सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई जिसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया।

जब तक गांव वाले कुछ समझ पाए पूरा घर जलकर खाक हो गया और उसमें सो रहे दंपति की जल कर मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर फायर विकेट के साथ ही पुलिस अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी और शॉर्टसर्किट से हुई मौत और घर जलने में हुए नुकसान का आकलन करने और आर्थिक सहायता के लिए राजस्व की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।

