Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsShopkeepers chased away team that went to remove encroachment hotel owner suffered heart attack amid commotion
अतिक्रमण हटाने गई टीम को दुकानदारों ने दौड़ाया, हंगामे के बीच होटल मालिक को पड़ा हार्ट अटैक

अतिक्रमण हटाने गई टीम को दुकानदारों ने दौड़ाया, हंगामे के बीच होटल मालिक को पड़ा हार्ट अटैक

संक्षेप:

मेरठ में हापुड़ अड्डा चौराहे पर सोमवार दोपहर नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम कार्रवाई करने पहुंची। अतिक्रमण को जेसीबी से निगम टीम हटाने लगी तो दुकानदारों ने विरोध कर हंगामा कर दिया।

Dec 08, 2025 10:23 pm ISTDinesh Rathour मेरठ
share

यूपी के मेरठ में हापुड़ अड्डा चौराहे पर सोमवार दोपहर नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम कार्रवाई करने पहुंची। अतिक्रमण को जेसीबी से निगम टीम हटाने लगी तो दुकानदारों ने विरोध कर हंगामा कर दिया। दुकानदारों ने टीम को दौड़ा दिया और चौराहे पर जाम लगाकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर दी। हंगामे के बीच एक व्यापारी को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में व्यापारियों ने कलक्ट्रेट पहुंच निगम अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की मांग की। वहीं, निगम अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व में चेतावनी दी गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोमवार सुबह निरीक्षण को निकले नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने हापुड़ अड्डा चौराहे पर दुकानों के आगे अतिक्रमण को देख नाराजगी जताई थी। दोपहर में हापुड़ अड्डा चौराहे पर सहायक नगरायुक्त शरदपाल, पटवारी रुद्रेश और राजकुमार के साथ प्रवर्तन दल की टीम पहुंच गई। चौराहे पर पहलवाल होटल के साथ अन्य दुकानों के आगे किए अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। जेसीबी से दुकानों के आगे रखे काउंटर और सामान हटा दिए। विरोध करते हुए दुकानदार और व्यापारियों ने टीम को घेर लिया। निगम की गाड़ियों में तोड़फोड़ का प्रयास करते हुए अधिकारियों को दौड़ा लिया।

सहायक नगरायुक्त शरद पाल ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को पहले से नोटिस दिया था। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने टीम से अभद्रता की। गाड़ी पर पथराव करने का प्रयास किया। सहायक नगरायुक्त ने बताया मंगलवार को फोर्स लेकर जाएंगे और अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं, व्यापारी नेता अकरम गाजी ने बताया कि व्यापार मंडल को सूचित किए बिना ही दुकानों के आगे रखे समान पर बुलडोजर चला दिया। व्यापारियों को सामान हटाने तक का मौका नहीं दिया। होटल के पास रखे देग भी तहस नहस कर दिए।

होटल मालिक को पड़ा दिल का दौरा

बताया गया है कि नुकसान देख पहलवान होटल के मालिक नईम अंसारी को दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बाद में व्यापारियों ने कलक्ट्रेट पहुंच एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह को घटनाक्रम बताया। उन्होंने आश्वासन दिया 14 दिसम्बर के बाद वह खुद व्यापारियों के पास आएंगे। आश्वासन के बाद व्यापारी लौटे। सहायग नगर आयुक्त शरद पाल ने बताया, हापुड़ अड्डा चौराहे पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हुई, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया। तोड़फोड़ का प्रयास किया गया है। पूर्व में भी चेतावनी दी गई थी

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |