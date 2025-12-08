अतिक्रमण हटाने गई टीम को दुकानदारों ने दौड़ाया, हंगामे के बीच होटल मालिक को पड़ा हार्ट अटैक

संक्षेप: मेरठ में हापुड़ अड्डा चौराहे पर सोमवार दोपहर नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम कार्रवाई करने पहुंची। अतिक्रमण को जेसीबी से निगम टीम हटाने लगी तो दुकानदारों ने विरोध कर हंगामा कर दिया।

यूपी के मेरठ में हापुड़ अड्डा चौराहे पर सोमवार दोपहर नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम कार्रवाई करने पहुंची। अतिक्रमण को जेसीबी से निगम टीम हटाने लगी तो दुकानदारों ने विरोध कर हंगामा कर दिया। दुकानदारों ने टीम को दौड़ा दिया और चौराहे पर जाम लगाकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर दी। हंगामे के बीच एक व्यापारी को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में व्यापारियों ने कलक्ट्रेट पहुंच निगम अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की मांग की। वहीं, निगम अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व में चेतावनी दी गई थी।

सोमवार सुबह निरीक्षण को निकले नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने हापुड़ अड्डा चौराहे पर दुकानों के आगे अतिक्रमण को देख नाराजगी जताई थी। दोपहर में हापुड़ अड्डा चौराहे पर सहायक नगरायुक्त शरदपाल, पटवारी रुद्रेश और राजकुमार के साथ प्रवर्तन दल की टीम पहुंच गई। चौराहे पर पहलवाल होटल के साथ अन्य दुकानों के आगे किए अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। जेसीबी से दुकानों के आगे रखे काउंटर और सामान हटा दिए। विरोध करते हुए दुकानदार और व्यापारियों ने टीम को घेर लिया। निगम की गाड़ियों में तोड़फोड़ का प्रयास करते हुए अधिकारियों को दौड़ा लिया।

सहायक नगरायुक्त शरद पाल ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को पहले से नोटिस दिया था। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने टीम से अभद्रता की। गाड़ी पर पथराव करने का प्रयास किया। सहायक नगरायुक्त ने बताया मंगलवार को फोर्स लेकर जाएंगे और अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं, व्यापारी नेता अकरम गाजी ने बताया कि व्यापार मंडल को सूचित किए बिना ही दुकानों के आगे रखे समान पर बुलडोजर चला दिया। व्यापारियों को सामान हटाने तक का मौका नहीं दिया। होटल के पास रखे देग भी तहस नहस कर दिए।