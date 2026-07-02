सांप को हाथ में लहराकर रील बना रहा था दुकानदार, शूटिंग के दौरान 'कोबरा' ने डंसा, वीडियो वायरल

यूपी के औरैया में सांप के साथ रील बनाना एक मिठाई दुकानदार को भारी पड़ गय। रील बनाने के दौरान सांप ने दुकानदार के हाथ में डंस लिया। हालांकि दुकानदार सीधे अस्पताल पहुंच गया, जिससे उसकी जान बच सकी। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Auraiya video viral: सोशल मीडिया पर लोगों में रील बनाने का जबरदस्त क्रेज है। रील बनाने को लेकर लोग इतने दीवाने है कि वह अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। कभी स्टंटबाजी के चक्कर में जान जोखिम में डाल देते हैं तो कभी किसी जहरीले जीव-जन्तु को पकड़कर रील बनाते देखे जाते हैं। यूपी के औरैया में एक मिठाई दुकानदार भी इसी रील के चक्कर में अपनी जान आफत में डाल बैठा। सपेरे को देखकर दुकानदार ने उससे सांप ले लिया और हाथ में सांप को लेकर रील बनाने लगा। वीडियो शूट करते समय ही सांप ने दुकानदार के हाथ में डस लिया। पहले तो वह इसे मामूली बात समझता रहा, लेकिन हाथ से खून निकलने पर घबरा गया। बाद में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अछल्दा में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, अछल्दा ब्लॉक चौराहा निवासी 40 वर्षीय रिंकू पुत्र रामाधार मिठाई की दुकान चलाते हैं। गुरुवार दोपहर क्षेत्र में आए एक सपेरे के साथ वह सोशल मीडिया पर डालने के लिए रील बना रहे थे। वीडियो में अधिक आकर्षक दृश्य दिखाने के लिए उन्होंने सांप को कभी हाथ में लहराया तो कभी गले में डाल लिया। इसी दौरान सांप ने अचानक उनके बाएं हाथ के पंजे पर काट लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांप के डसते ही हाथ से खून निकलने लगा। इस पर रिंकू ने सपेरे से पूछा, कुछ हुऔ तो नाही? शुरुआत में वह सामान्य बने रहे, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजन और स्थानीय लोग उन्हें निजी वाहन से सीएचसी अछल्दा लेकर पहुंचे।

क्या बोले डॉक्टर सीएचसी के चिकित्सक डॉ. गौरव ने बताया कि घायल को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जिससे स्थिति नियंत्रण में रही। प्राथमिक उपचार के बाद उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। फिलहाल मरीज खतरे से बाहर है। घटना के बाद क्षेत्र में सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की होड़ को लेकर चर्चा होती रही। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि रील बनाने के लिए सांप या अन्य खतरनाक जीवों के साथ स्टंट करने से बचें। थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है।