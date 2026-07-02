सांप को हाथ में लहराकर रील बना रहा था दुकानदार, शूटिंग के दौरान 'कोबरा' ने डंसा, वीडियो वायरल
यूपी के औरैया में सांप के साथ रील बनाना एक मिठाई दुकानदार को भारी पड़ गय। रील बनाने के दौरान सांप ने दुकानदार के हाथ में डंस लिया। हालांकि दुकानदार सीधे अस्पताल पहुंच गया, जिससे उसकी जान बच सकी। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
Auraiya video viral: सोशल मीडिया पर लोगों में रील बनाने का जबरदस्त क्रेज है। रील बनाने को लेकर लोग इतने दीवाने है कि वह अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। कभी स्टंटबाजी के चक्कर में जान जोखिम में डाल देते हैं तो कभी किसी जहरीले जीव-जन्तु को पकड़कर रील बनाते देखे जाते हैं। यूपी के औरैया में एक मिठाई दुकानदार भी इसी रील के चक्कर में अपनी जान आफत में डाल बैठा। सपेरे को देखकर दुकानदार ने उससे सांप ले लिया और हाथ में सांप को लेकर रील बनाने लगा। वीडियो शूट करते समय ही सांप ने दुकानदार के हाथ में डस लिया। पहले तो वह इसे मामूली बात समझता रहा, लेकिन हाथ से खून निकलने पर घबरा गया। बाद में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अछल्दा में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार, अछल्दा ब्लॉक चौराहा निवासी 40 वर्षीय रिंकू पुत्र रामाधार मिठाई की दुकान चलाते हैं। गुरुवार दोपहर क्षेत्र में आए एक सपेरे के साथ वह सोशल मीडिया पर डालने के लिए रील बना रहे थे। वीडियो में अधिक आकर्षक दृश्य दिखाने के लिए उन्होंने सांप को कभी हाथ में लहराया तो कभी गले में डाल लिया। इसी दौरान सांप ने अचानक उनके बाएं हाथ के पंजे पर काट लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांप के डसते ही हाथ से खून निकलने लगा। इस पर रिंकू ने सपेरे से पूछा, कुछ हुऔ तो नाही? शुरुआत में वह सामान्य बने रहे, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजन और स्थानीय लोग उन्हें निजी वाहन से सीएचसी अछल्दा लेकर पहुंचे।
क्या बोले डॉक्टर
सीएचसी के चिकित्सक डॉ. गौरव ने बताया कि घायल को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जिससे स्थिति नियंत्रण में रही। प्राथमिक उपचार के बाद उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। फिलहाल मरीज खतरे से बाहर है। घटना के बाद क्षेत्र में सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की होड़ को लेकर चर्चा होती रही। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि रील बनाने के लिए सांप या अन्य खतरनाक जीवों के साथ स्टंट करने से बचें। थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है।
किसान को सांप ने डसा, इलाज के दौरान मौत
वहीं दूसरी ओर बिजनौर में एक किसान को सांप ने डंस लिया। परिजन उसे तत्काल अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गांव मटौरामान निवासी 36 वर्षीय उस्मान बुधवार सुबह अपनी भैंस के आसपास सफाई कर रहा था। इसी दौरान दीवार से निकले एक सांप ने उसके हाथ में दो जगह काट लिया। परिजन उसे पहले राजा का ताजपुर और फिर नूरपुर में इलाज के लिए ले गए। हालत में सुधार न होने पर उसे मेरठ रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गुरुवार को शव घर पहुंचने पर परिजनों ने सपेरों से भी सांप की पहचान और अन्य प्रयास कराए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस्मान की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वह अपने पीछे आठ वर्षीय पुत्र सहित परिजनों को छोड़ गया है। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।