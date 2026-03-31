चोरी का इल्जाम लगा दुकानदार ने ढाया जुल्म, मासूम को बिठा बंद कर दिया डीप फ्रीजर का दरवाजा
दुकानदार चाहता तो बाल सुलभ चंचलता मानकर मासूम से वह सामान वापस ले लेता और उसे समझाकर वहां से जाने देता लेकिन उसने मासूम को सबक सिखाने की ठान ली। उसे उसकी छोटी उम्र का कोई ख्याल ही नहीं रहा। इसके बाद उसने मासूम को ऐसी सजा दी जो किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए।
यूपी के हापुड़ जिले में एक दुकानदार ने चोरी के शक में सात साल के बच्चे पर अपने ढंग से ऐसा जुल्म ढाया जिसकी छाप मासूम के मन पर लंबे समय तक रहेगी। इस शख्स ने बच्चे को डीप फ्रीजर में बिठाकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। डीप फ्रीजर में मासूम को बंद करने से ही दुकानदार को संतोष नहीं हुआ तो उसने बच्चे की गर्दन चाकू से काटने की धमकी भी दी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
घटना हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के शेखपुर खिचरा गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार इस गांव के एक युवक की इसी इलाके में डेंटिंग-पेटिंग की एक दुकान है। सात साल का एक बच्चा उसकी दुकान के अंदर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि बाल सुलभ चंचलता से इस बच्चे ने दुकान से कुछ सामान उठा लिया। दुकानदार ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया।
दुकानदार चाहता तो बाल सुलभ चंचलता मानकर मासूम से वह सामान वापस ले लेता और उसे समझाकर वहां से जाने देता लेकिन दुकानदार ने मासूम को सबक सिखाने की ठान ली। उसे उसकी छोटी उम्र का कोई ख्याल ही नहीं रहा। इसके बाद उसने मासूम को ऐसी सजा दी जो किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए।
दुकानदार ने मासूम पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे पकड़कर डीप फ्रीजर में बिठा दिया। मासूम को डीप फ्रीजर में बिठाने के बाद दुकानदार ने फ्रीजर का दरवाजा बंद कर दिया। वह काफी देर तक मासूम मको डीप फ्रीजर में यूं ही बंद किए रहा। इस दौरान मासूम डरा सहमा सा बैठा रहा। दुकानदार ने उसे चाकू से गर्दन काटने की धमकी भी दी।
इस घटना का वीडियो भी बनाया गया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो में एक युवक बच्चे को डीप फ्रीजर में बैठाकर उसके साथ गाली गलौज करता दिखाई दे रहा है। जबकि बच्चा डरा सहमा हुआ दिख रहा है। बच्चे का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीड़ियो के आधार पर गांव शेखपुर खिचरा निवासी आजाद पुत्र जाहिद को गिरफ्तार कर लिया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें