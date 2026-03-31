चोरी का इल्जाम लगा दुकानदार ने ढाया जुल्म, मासूम को बिठा बंद कर दिया डीप फ्रीजर का दरवाजा

दुकानदार चाहता तो बाल सुलभ चंचलता मानकर मासूम से वह सामान वापस ले लेता और उसे समझाकर वहां से जाने देता लेकिन उसने मासूम को सबक सिखाने की ठान ली। उसे उसकी छोटी उम्र का कोई ख्याल ही नहीं रहा। इसके बाद उसने मासूम को ऐसी सजा दी जो किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए।

यूपी के हापुड़ जिले में एक दुकानदार ने चोरी के शक में सात साल के बच्चे पर अपने ढंग से ऐसा जुल्म ढाया जिसकी छाप मासूम के मन पर लंबे समय तक रहेगी। इस शख्स ने बच्चे को डीप फ्रीजर में बिठाकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। डीप फ्रीजर में मासूम को बंद करने से ही दुकानदार को संतोष नहीं हुआ तो उसने बच्चे की गर्दन चाकू से काटने की धमकी भी दी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

घटना हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के शेखपुर खिचरा गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार इस गांव के एक युवक की इसी इलाके में डेंटिंग-पेटिंग की एक दुकान है। सात साल का एक बच्चा उसकी दुकान के अंदर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि बाल सुलभ चंचलता से इस बच्चे ने दुकान से कुछ सामान उठा लिया। दुकानदार ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया।

दुकानदार चाहता तो बाल सुलभ चंचलता मानकर मासूम से वह सामान वापस ले लेता और उसे समझाकर वहां से जाने देता लेकिन दुकानदार ने मासूम को सबक सिखाने की ठान ली। उसे उसकी छोटी उम्र का कोई ख्याल ही नहीं रहा। इसके बाद उसने मासूम को ऐसी सजा दी जो किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए।

दुकानदार ने मासूम पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे पकड़कर डीप फ्रीजर में बिठा दिया। मासूम को डीप फ्रीजर में बिठाने के बाद दुकानदार ने फ्रीजर का दरवाजा बंद कर दिया। वह काफी देर तक मासूम मको डीप फ्रीजर में यूं ही बंद किए रहा। इस दौरान मासूम डरा सहमा सा बैठा रहा। दुकानदार ने उसे चाकू से गर्दन काटने की धमकी भी दी।