खाद के लिए लाइन में खड़े किसान को दुकानदार ने पीटा, चप्पल से मारने का वीडियो वायरल

महराजगंज में एक दुकान पर खाद लेने पहुंचे किसान ने जब जिंक लेने से मना किया तो दुकानदार ने किसान को चप्पल से पीट दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी में खाद के लिए परेशान किसानों की समस्या खत्म होती नजर नहीं आ रही है। प्रशासन की ओर से खाद के साथ अन्य सामग्री देने के लिए बाध्य न करने के साफ आदेश के बाद भी कतिपय दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं। रविवार को महराजगंज के बृजमनगंज क्षेत्र के ग्राम फुलमनहा के लेहड़ा बाजार स्थित एक दुकान पर खाद लेने पहुंचे किसान ने जब जिंक लेने से मना किया तो आरोप है कि किसान पर दुकानदार ने चप्पल चला दिया। किसान की पिटाई कर दी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रशासन दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के मूड में है।

लेहड़ा ग्राम सभा के मुरादपुर टोले का एक किसान ब्रह्मदेव खाद लेने के लिए लेहड़ा बाजार स्थित एक दुकान पर पहुंचा था। किसान के अनुसार काफी देर तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी दुकानदार ने एक बोरा यूरिया साथ मेवाड़ी जिंक के लिए 550 रुपए मांगे। किसान के अनुसार उसने कहा कि उसके पास केवल 300 रुपये है और उसे केवल एक बोरी खाद ही लेनी है। इस पर दुकानदार ने किसान को खाद देने से मना कर दिया। किसान ने आपत्ति जताते हुए खाद देने की बात कही तो दुकानदार भड़क उठा और उसने किसान को पहले लात से मारा और फिर चप्पल से पिटाई कर दी।

कुछ ही देर में वायरल हो गया वीडियो मारपीट की यह घटना बाजार में मौजूद लोगों के सामने हुई। उस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही देर में वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो को देख कृषि विभाग के एडीओ एजी सच्चिदानंद कुमार ने पीड़ित किसान ब्रह्मदेव से तुरंत संपर्क किया। किसान केा दूसरे दुकान से खाद दिलवा दिया।