shopkeeper beat the farmer with a slipper when he came to buy fertilizer video viral खाद के लिए लाइन में खड़े किसान को दुकानदार ने पीटा, चप्पल से मारने का वीडियो वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsshopkeeper beat the farmer with a slipper when he came to buy fertilizer video viral

खाद के लिए लाइन में खड़े किसान को दुकानदार ने पीटा, चप्पल से मारने का वीडियो वायरल

महराजगंज में एक दुकान पर खाद लेने पहुंचे किसान ने जब जिंक लेने से मना किया तो दुकानदार ने किसान को चप्पल से पीट दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टीम, महराजगंजSun, 10 Aug 2025 06:04 PM
share Share
Follow Us on
खाद के लिए लाइन में खड़े किसान को दुकानदार ने पीटा, चप्पल से मारने का वीडियो वायरल

यूपी में खाद के लिए परेशान किसानों की समस्या खत्म होती नजर नहीं आ रही है। प्रशासन की ओर से खाद के साथ अन्य सामग्री देने के लिए बाध्य न करने के साफ आदेश के बाद भी कतिपय दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं। रविवार को महराजगंज के बृजमनगंज क्षेत्र के ग्राम फुलमनहा के लेहड़ा बाजार स्थित एक दुकान पर खाद लेने पहुंचे किसान ने जब जिंक लेने से मना किया तो आरोप है कि किसान पर दुकानदार ने चप्पल चला दिया। किसान की पिटाई कर दी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रशासन दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के मूड में है।

लेहड़ा ग्राम सभा के मुरादपुर टोले का एक किसान ब्रह्मदेव खाद लेने के लिए लेहड़ा बाजार स्थित एक दुकान पर पहुंचा था। किसान के अनुसार काफी देर तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी दुकानदार ने एक बोरा यूरिया साथ मेवाड़ी जिंक के लिए 550 रुपए मांगे। किसान के अनुसार उसने कहा कि उसके पास केवल 300 रुपये है और उसे केवल एक बोरी खाद ही लेनी है। इस पर दुकानदार ने किसान को खाद देने से मना कर दिया। किसान ने आपत्ति जताते हुए खाद देने की बात कही तो दुकानदार भड़क उठा और उसने किसान को पहले लात से मारा और फिर चप्पल से पिटाई कर दी।

ये भी पढ़ें:आशिक की मौत बर्दाश्त न कर पाई प्रेमिका, फांसी के फंदे से लटककर दी जान

कुछ ही देर में वायरल हो गया वीडियो

मारपीट की यह घटना बाजार में मौजूद लोगों के सामने हुई। उस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही देर में वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो को देख कृषि विभाग के एडीओ एजी सच्चिदानंद कुमार ने पीड़ित किसान ब्रह्मदेव से तुरंत संपर्क किया। किसान केा दूसरे दुकान से खाद दिलवा दिया।

किसान की तहरीर पर दर्ज हुआ केस

इस मामले में पीड़ित किसान ने बृजमनगंज थाने में तहरीर देकर दुकान मालिक और उसके सहयोग के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दुकानदार पंकज कुमार और जैस मोहम्मद उर्फ कीरा के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें पकड़ लिया। थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएसएस व 3/7 ईसी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Maharajganj News Maharajganj Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |