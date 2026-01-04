चेहरा दिखाओ तभी दुकान में आओ; यूपी के एक शहर में घूंघट और नकाब वाली औरतों को दूर से नमस्ते

संक्षेप: सीपरी सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने सभी व्यापारियों को गहनों की खरीद में भी सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि सोने-चांदी के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। सभी व्यापारी, आभूषणों की जांच करके ही किसी से खरीदें। सोने-चांदी के लेन-देन के दौरान नकली आभूषणों को लेकर सतर्क रहें।

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के ज्वेलर्स ने ग्राहकों से एक खास अपील की है। सीपरी सराफा व्यापार मंडल की इस अपील में कहा गया है कि ग्राहक चेहरा खुला रखकर ही गहनों की खरीदारी करें। कहा जा रहा है कि चोरी की घटनाओं से बचने के लिए ऐसी अपील की गई है। व्यापारी अब घूंघट, बुर्का या किसी भी तरह का नकाब पहनकर आने वालों से दुकान के अंदर चेहरा खुला रखने की अपील करेंगे। इस अपील को लेकर कुछ दुकानों के बाहर और अंदर पोस्टर भी लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है- ‘ग्राहकों से अनुरोध है कि कृपया दुकान के अंदर चेहरा खुला रख कर खरीदारी करें।’

सीपरी सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष उदय सोनी ने सभी व्यापारियों को गहनों की खरीदारी में भी सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सोने-चांदी के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सभी व्यापारी, आभूषणों की जांच करके ही किसी से खरीदें। सोने-चांदी के लेन-देन के दौरान नकली आभूषणों को लेकर सतर्क रहें।

असली-नकली की सही पहचान करें, पूरी सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी अपनी दुकानों में यह पोस्टर चिपकाएं कि दुकान के अंदर कोई भी ग्राहक मुंह बांधकर प्रवेश न करें। हमेशा मुंह खोलकर ही दुकान में आएं और सोने चांदी का लेन देन करें। व्यापारियों का कहना है कि चोरी की घटनाओं से बचने के लिए ऐसी अपील करना जरूरी था।