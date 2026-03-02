Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

चार दिन से बंद थी शॉप, फ्रीजर में कहां से आया शव? लखनऊ हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Mar 02, 2026 10:19 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बीकेटी/लखनऊ
share Share
Follow Us on

लखनऊ के बीकेटी में वेज बिरयानी की दुकान में 30 वर्षीय विजयपाल की हत्या कर शव फ्रीजर में छिपा दिया गया। चार दिन बाद दुकान मालिक को शव मिला। मौके से शराब की बोतलें व गिलास बरामद हुए। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच में जुटी है।

चार दिन से बंद थी शॉप, फ्रीजर में कहां से आया शव? लखनऊ हत्याकांड में बड़ा खुलासा

लखनऊ के बीकेटी इलाके में चंद्रिका देवी रोड पर फुटपाथ पर टट्टर डालकर बनाई गई एक वेज बिरयानी की दुकान में 30 वर्षीय युवक विजयपाल की हत्या कर शव फ्रीजर में छिपाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात का खुलासा तब हुआ जब चार दिन से बंद पड़ी दुकान का मालिक रविवार को वहां पहुंचा और फ्रीजर खोलते ही अंदर शव देखकर उसके होश उड़ गए।

हत्या के बाद फ्रीजर में छिपाया शव

पुलिस के अनुसार विजयपाल मदारीपुर किशुनपुर के रहने वाले थे। वे हरियाणा में नौकरी करते थे और हाल ही में घर आए थे। परिजनों के मुताबिक वह शुक्रवार दोपहर घर से निकले थे, जिसके बाद से लापता थे। फोन स्विच ऑफ मिलने पर परिवार को अनहोनी की आशंका थी। रविवार को जब दुकान मालिक सनी, जो माल थाना क्षेत्र के मंझी निकरोजपुर गांव का निवासी है, कुछ सामान लेने दुकान पहुंचा तो फ्रीजर में युवक का शव पड़ा मिला। उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।

ये भी पढ़ें:कौन था वो? जिसके कहने पर अक्षत ने पिता की हत्या के बाद सरेंडर का इरादा बदला
ये भी पढ़ें:मुस्कान से अक्षत तक पहुंची नीले ड्रम की साजिश, पिता के शव के टुकड़े छुपाए

शराब पार्टी के बाद युवक की हत्या

मौके पर इंस्पेक्टर बीकेटी और एसीपी सहित पुलिस व फोरेंसिक टीम पहुंची। जांच के दौरान दुकान से शराब की खाली बोतलें, गिलास और नमकीन के पैकेट बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि दुकान में शराब पार्टी के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद विजयपाल की हत्या कर दी गई। शव को छिपाने के लिए उसे खराब पड़े फ्रीजर में डाल दिया गया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने मौके से फिंगरप्रिंट भी जुटाए हैं और साक्ष्य कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

4 दिन से बंद थी वेज बिरयानी की शॉप

दुकान मालिक के पिता का 26 फरवरी को निधन हो गया था और सोमवार को शांतिपाठ था, लिहाजा कई दिन से दुकान बंद थी। रविवार को शनि दुकान से कुछ सामान लेन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने फ्रीजर खोला तो उसमें एक युवक का शव मिला। पुलिस कंट्रोल रूम को सनी ने सूचना दी। बीकेटी इंस्पेक्टर व एसीपी मौके पर पहुंचे। मृतक के पिता डलई और अन्य परिजनों ने शव की पहचान आधार कार्ड से की। उन्होंने बेटे की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

मृतक का पत्नी से अलगाव था

विजय के चचेरे भाई भानू ने बताया कि वह पहले वाई-फाई इंस्टॉलेशन का काम करते थे और दिल्ली में भी काम कर चुके थे। पत्नी से अलगाव के बाद से वह बीकेटी में रह रहे थे और शराब पीने लगे थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हत्या की वजह और आरोपियों की तलाश में जांच जारी है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |