बहराइच में भेड़ियों की दहशत, मासूम को उठा ले जाने के बाद शूटरों ने दो आदमखोरों को मारी गोली

संक्षेप: बहराइच के मां के साथ सो रही एक एक वर्षीय बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। बच्ची की चीख सुनकर मां और परिजन दौड़े, लेकिन भेड़िया गन्ने के खेत और झाड़ियों में भाग गया। वहीं, शूटरों ने देर शाम दो भेड़ियों को मार गिराया।

यूपी के बहराइच जिले में भेड़ियों की दहशत बरकरार है। कैसरगंज थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गोड़हिया नंबर-4 के मजरे जरूवा में शनिवार की तड़के घर के बरामदे में अपने मां के साथ सो रही एक वर्षीय बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। भेड़िया के उठाने पर बच्ची चीखी तो मां जाग गई और शोर मचाया। परिजन बचाने को दौड़े लेकिन गन्ने के खेत में चला गया। काम्बिंग टीम को मांस के टुकड़े और हड्डी के अवशेष मिले हैं। पोस्टमार्टम को भेजा गया है। वहीं, देर शाम वन विभाग के शूटरों ने दो भेड़ियों को गोली मार दी। यह भेड़िया घटनास्थल से कुछ दूरी पर था। भेड़िए के हमले में अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं और दो बच्चे लापता हैं।

जानकारी के अनुसार राजकुमार की पत्नी राम कुमारी अपनी एक साल की बेटी आरवी उर्फ पिंकी के साथ अपने घर के बरामदे में सो रही थी। तड़के पांच बजे के आसपास अचानक एक भेड़िया आया और उसे मां के बगल से अपने जबड़े मे दबोच कर भाग निकला। शोर के साथ कोहराम मच गया। लोग लाठी डंडा लेकर भेड़िए के पीछे दौड़े लेकिन वह गन्ने के खेत और झाड़ियों में चला गया। सूचना पर एसएचओ बृजेन्द्र कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ पहुंचे।

कैसरगंज रेंजर ओंकार नाथ यादव व उनकी टीम भी पहुंची। बच्ची की तलाश में टीम लगी। बच्ची की तलाश में गन्ने के खेतों में तलाश कर रहे है। प्रभारी निरीक्षक बृजेन्द्र कुमार मिश्र मय फोर्स के मौके पर भेड़िए की तलाश मे जुटे हैं। परिजनो का रो-रोकर बुरा हाल है। डीएफओ राम सिंह का कहना है कि तलाशी का अभियान जारी है। हालांकि, एक भेड़िए को शूटरों ने शूट भी किया है।