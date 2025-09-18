दस सितंबर को ही बरेली पहुंच गए थे शूटर, फर्जी आधार कार्ड से होटलों में किया था चेक-इन

बरेली स्थित अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने वाले चारों शूटर 10 सितंबर को ही बरेली पहुंच गए थे। ये सभी जंक्शन और रोडवेज के पास अलग-अलग होटलों में ठहरे थे और फर्जी आधार कार्ड से अलग-अलग नामों पर चेक-इन किया था।

11 और 12 सितंबर को गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े चार शूटरों ने अभिनेत्री के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। घटना के बाद से पुलिस और एसटीएफ उनकी तलाश में जुटी हुई थी। बुधवार को पुलिस मुठभेड़ में गैंग के दो शूटर अरुण और रविन्द्र गाजियाबाद में मारे गए, जबकि बागपत के रहने वाले दो शूटर विजय और नकुल अब भी फरार हैं। इन दोनों पर एडीजी ने एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार दबिश देकर फरार आरोपियों की तलाश कर रही हैं। इसी बीच पुलिस की जांच में सामने आया है कि चारों शूटर 10 सितंबर को ही बरेली पहुंच गए। रविन्द्र रोडवेज के पास प्रीत होटल और बाकी तीनों जंक्शन के पास हिंद गेस्ट हाउस में रुके थे। पुलिस को इनकी सीसीटीवी फुटेज भी मिली है।