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लखनऊ में एक लाख का इनामी एनकाउंटर में ढेर, बिल्डर संदीप हत्याकांड का मुख्य आरोपी था शूटर संजय

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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पीजीआई क्षेत्र में बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड के मुख्य शूटर संजय को पुलिस ने लखनऊ में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। संजय पर एक लाख का इनाम था। वह कई दिनों से फरार चल रहा था। 

लखनऊ में एक लाख का इनामी एनकाउंटर में ढेर, बिल्डर संदीप हत्याकांड का मुख्य आरोपी था शूटर संजय

UP Police Encounter: लखनऊ में शनिवार सुबह यूपी पुलिस ने एक लाख के इनामी बदमाश संजय को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। संजय बिल्डर संदीप की हत्याकांड का मुख्य शूटर था। पुलिस को संजय की कई दिनों से तलाश थी, लेकिन वह चकमा देकर भाग जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली बदमाश संजय बाइक से कहीं जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी करके उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। संजय के ऊपर कई अपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार इसी साल 27 मई को पीजीआई थाना क्षेत्र में बिल्डर संदीप सिंह हत्या करके शूटर संजय भाग निकला था। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस कई दिनों से संजय की तलाश कर रही थी। बदमाश संजय की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आयुक्त लखनऊ ने एक लाख का इनाम भी घोषित किया था। शुक्रवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लाख का इनामी संजय इंदिरा कैनाल रोड पर बाइक से घूम रहा है। इसके बाद एएसपी दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संजय की घेराबंदी शुरू की। खुद को घिरा देखकर बदमाश संजय ने फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश संजय को पुलिस की गोली लग गई। बदमाश को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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अंबेडकरनगर, बस्ती और अयोध्या समेत कई जिलों में दर्ज थे मुकदमे

एनकाउंटर में ढेर बदमाश संजय अंबेडकरनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के चक कोदार गांव का रहने वाला था। उसके ऊपर अंबेडकरनगर, अयोध्या और बस्ती समेत कई जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज थे। वह कुख्यात बदमाश दिलीप वर्मा और खान मुबारक गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर कई गंभीर अपराधों में शामिल हो गया था। पुलिस संजय के अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

बरेली में 25 हजार का इनामी कैदी दिनेश मुठभेड़ में गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर बरेली में भी पुलिस ने इनामी का एनकाउंटर कर दिया। सेंट्रल जेल के कृषि फार्म से फरार हुआ 25 हजार रुपये का इनामी कैदी दिनेश गुरुवार देर रात इज्जतनगर पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान उसके एक पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। घायल कैदी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र के गांव नन्हेड़ा राजपूत निवासी दिनेश पॉक्सो के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था। सोमवार को उसे 44 अन्य कैदियों के साथ 10 बंदीरक्षकों की निगरानी में सेंट्रल जेल के कृषि फार्म में काम पर भेजा गया था। इसी दौरान वह फरार हो गया था। फरारी के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। एसओजी समेत चार टीमें दिनेश की तलाश में।लगाई गई थीं। गुरुवार देर रात इज्जतनगर क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 25 हजार का इनामी कैदी दिनेश गिरफ्तार कर लिया गया। उसके एक पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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