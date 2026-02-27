Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

50 हजार के इनामी शूटर को एसटीएफ ने एनकाउंटर में किया ढेर, लूटी हुई सरकारी पिस्टल भी बरामद

Feb 27, 2026 11:43 pm ISTDinesh Rathour आगरा, मुख्य संवाददाता
share Share
Follow Us on

एसटीएफ नोएडा और आगरा यूनिट ने शुक्रवार की रात आगरा के एकता थाना क्षेत्र में 50 हजार के इनामी बदमाश पवन उर्फ कल्लू को मुठभेड़ में मार गिराया। वह कुख्यात रणदीप भाटी व अमित कसाना गैंग का शार्प शूटर था।

50 हजार के इनामी शूटर को एसटीएफ ने एनकाउंटर में किया ढेर, लूटी हुई सरकारी पिस्टल भी बरामद

Agra News: यूपी में एसटीएफ नोएडा और आगरा यूनिट ने शुक्रवार की रात आगरा के एकता थाना क्षेत्र में 50 हजार के इनामी बदमाश पवन उर्फ कल्लू को मुठभेड़ में मार गिराया। वह कुख्यात रणदीप भाटी व अमित कसाना गैंग का शार्प शूटर था। वर्ष 2016 में उसने गौतमबुद्धनगर में एडीजे के पीएसओ से .9 एमएम की सरकारी पिस्टल लूटी थी। मुठभेड़ के दौरान उसके पास से वही पिस्टल बरामद की गई है। शूटर पवन की घेराबंदी के लिए एसटीएफ टीम कई दिनों से आगरा में रेकी कर रही थी। आगरा को उसने अपनी शरणस्थली बना लिया था। आगरा में भी उसके खिलाफ रंगदारी का एक मुकदमा दर्ज है।

सिरौली, लोनी (गाजियाबाद) निवासी पवन उर्फ कल्लू एसटीएफ के रडार पर था। शासन द्वारा चिन्हित रणदीप भाटी व अमित कसाना गैंग के शार्प शूटर पवन पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कई दिनों से एसटीएफ उसके मूवमेंट की जानकारी जुटा रही थी। उसके आगरा में आने की खबर मिली थी। एसटीएफ नोएडा व आगरा यूनिट की संयुक्त टीम ने एकता थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों को घेरा। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि दोनों में से एक 50 हजार का इनामी पवन हो सकता है।

ये भी पढ़ें:टेरर फंडिग के खिलाफ ATS को बड़ी कामयाबी, नेपाल भागने से पहले पकड़ा गया अल्तमश

सीने पर गोली लगते ही जमीन पर गिरा बदमाश

एसटीएफ के घेराबंदी करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में एसटीएफ ने भी फायरिंग की। एक बदमाश के सीने के पास गोली लगी। वह जख्मी हो गया। उसे अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान पवन उर्फ कल्लू के रूप में हुई। उसके फरार साथी की तलाश में देर रात तक पुलिस काबिंग करती रही। मुठभेड़ में ढेर पवन के खिलाफ ताजगंज थाने में भी रंगदारी मांगने की धारा के तहत एक मुकदमा दर्ज था। वह उसमें वांछित चल रहा था। एसटीएफ के अनुसार उस पर हत्या के चार, रंगदारी के दो सहित कुल 18 मुकदमे दर्ज थे। वर्ष 2021 में पवन पर हत्या के एक मामले में एक लाख रुपये का इनाम घोषित हुआ था। उस समय वह नाटकीय अंदाज में समर्पण करके जेल चला गया था। दिल्ली जेल में रहा था।

ये भी पढ़ें:हवाला, टैक्स चोरी या कुछ और, 12 बैंकों से निकले 1600 करोड़; लूट कांड में खुलासा

जेल में हिमांशु भाऊ के गैंग से जुड़ा

एसटीएफ के अनुसार पवन दिल्ली जेल में हरियाणा के कुख्यात हिमांशु भाऊ के गैंग के संपर्क में आ गया था। 2025 में जेल से बाहर आने के बाद रंगदारी वसूलने का काम शुरू कर दिया। अपने नाम का खौफ दिखाकर रंगदारी मांगता था। हत्या की धमकी देता था। हिमांशु भाऊ के गैंग के साथ मिलकर उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। वह बेखौफ हो गया था।

ये भी पढ़ें:तुम्हारा घर गांव सब पता है, सजा सुनते ही बौखलाए दोषी, जज को दी देख लेने की धमकी

जज के पीएसओ से लूटी थी पिस्टल

वर्ष 2016 में पवन ने गौतमबुद्धनगर के बिसरख थाना क्षेत्र में आरक्षी मोनू धीमन से पिस्टल लूटी थी। मोनू धीमन की उस दौरान एडीजे प्रथम रामनरेश मौर्य की सुरक्षा में ड्यूटी थी। वह उनका पीएसओ था। अपनी स्कूटी से ड्यूटी पर जा रहा था। बाइक सवार दो बदमाशों ने उसकी स्कूटी में टक्कर मारकर उसे गिरा दिया था। जख्मी होने पर उसकी सरकारी .9एमएम की पिस्टल उससे लूटकर ले गए थे। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ ने पवन के पास से वही पिस्टल बरामद की। सिपाही से पिस्टल लूटने का मुकदमा बिसरख थाने में दर्ज है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Agra News UP Police UP Police Encounter अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |