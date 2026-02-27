50 हजार के इनामी शूटर को एसटीएफ ने एनकाउंटर में किया ढेर, लूटी हुई सरकारी पिस्टल भी बरामद

एसटीएफ नोएडा और आगरा यूनिट ने शुक्रवार की रात आगरा के एकता थाना क्षेत्र में 50 हजार के इनामी बदमाश पवन उर्फ कल्लू को मुठभेड़ में मार गिराया। वह कुख्यात रणदीप भाटी व अमित कसाना गैंग का शार्प शूटर था।

Agra News: यूपी में एसटीएफ नोएडा और आगरा यूनिट ने शुक्रवार की रात आगरा के एकता थाना क्षेत्र में 50 हजार के इनामी बदमाश पवन उर्फ कल्लू को मुठभेड़ में मार गिराया। वह कुख्यात रणदीप भाटी व अमित कसाना गैंग का शार्प शूटर था। वर्ष 2016 में उसने गौतमबुद्धनगर में एडीजे के पीएसओ से .9 एमएम की सरकारी पिस्टल लूटी थी। मुठभेड़ के दौरान उसके पास से वही पिस्टल बरामद की गई है। शूटर पवन की घेराबंदी के लिए एसटीएफ टीम कई दिनों से आगरा में रेकी कर रही थी। आगरा को उसने अपनी शरणस्थली बना लिया था। आगरा में भी उसके खिलाफ रंगदारी का एक मुकदमा दर्ज है।

सिरौली, लोनी (गाजियाबाद) निवासी पवन उर्फ कल्लू एसटीएफ के रडार पर था। शासन द्वारा चिन्हित रणदीप भाटी व अमित कसाना गैंग के शार्प शूटर पवन पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कई दिनों से एसटीएफ उसके मूवमेंट की जानकारी जुटा रही थी। उसके आगरा में आने की खबर मिली थी। एसटीएफ नोएडा व आगरा यूनिट की संयुक्त टीम ने एकता थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों को घेरा। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि दोनों में से एक 50 हजार का इनामी पवन हो सकता है।

सीने पर गोली लगते ही जमीन पर गिरा बदमाश एसटीएफ के घेराबंदी करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में एसटीएफ ने भी फायरिंग की। एक बदमाश के सीने के पास गोली लगी। वह जख्मी हो गया। उसे अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान पवन उर्फ कल्लू के रूप में हुई। उसके फरार साथी की तलाश में देर रात तक पुलिस काबिंग करती रही। मुठभेड़ में ढेर पवन के खिलाफ ताजगंज थाने में भी रंगदारी मांगने की धारा के तहत एक मुकदमा दर्ज था। वह उसमें वांछित चल रहा था। एसटीएफ के अनुसार उस पर हत्या के चार, रंगदारी के दो सहित कुल 18 मुकदमे दर्ज थे। वर्ष 2021 में पवन पर हत्या के एक मामले में एक लाख रुपये का इनाम घोषित हुआ था। उस समय वह नाटकीय अंदाज में समर्पण करके जेल चला गया था। दिल्ली जेल में रहा था।

जेल में हिमांशु भाऊ के गैंग से जुड़ा एसटीएफ के अनुसार पवन दिल्ली जेल में हरियाणा के कुख्यात हिमांशु भाऊ के गैंग के संपर्क में आ गया था। 2025 में जेल से बाहर आने के बाद रंगदारी वसूलने का काम शुरू कर दिया। अपने नाम का खौफ दिखाकर रंगदारी मांगता था। हत्या की धमकी देता था। हिमांशु भाऊ के गैंग के साथ मिलकर उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। वह बेखौफ हो गया था।