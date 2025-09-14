यूपी से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, ट्रकों पर पत्थर मारते दिखे पुलिस वाले, SHO समेत 4 नपे

यूपी के सोनभद्र से हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। लोडेड ट्रकों पर पुलिस वाले ही पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो अधिकारियों तक पहुंचा तो खलबली मच गई। एसपी ने इलाके के थाना प्रभारी को हटा दिया है। पत्थरबाजी करने वाले तीन पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है।

यूपी के सोनभद्र से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। चलती ट्रकों और हाईवा पर पुलिस वाले ही पत्थरबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए यूपी पुलिस पर तंज कसा है। मामला सोनभद्र के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी स्थित खनिज विभाग के चेकपोस्ट बैरियर का है। वीडियो वायरल होती ही एसपी अशोक कुमार मीणा भी सख्त हो गए। थाना प्रभारी निरीक्षक को हटा दिया है और तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है।

राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी स्थित खनिज विभगा के चेकपोस्ट के समीप शुक्रवार की रात खनन सर्वेयर योगेश शुक्ला की तरफ से ट्रकों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान टोल प्लाजा की तरफ से तेज गति से कई ट्रक आते हुए दिखाई दिए। इसके बाद सर्वेयर और उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक चेकपोस्ट पर लगाए गए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सर्वेयर को कुचलने का प्रयास करते हुए भागने लगे।

इसके बाद वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने ट्रकों को रोकने ट्रकों पर पत्थर मारने लगे। पुलिस वालों की पत्थरबाजी के बाद भी ट्रक नहीं रुके और चालक गाड़ियां लेकर फरार हो गए। पत्थर चलाते पुलिसकर्मियों का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाला तो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी ट्रकों पर पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसपी अशोक कुमार मीणा ने भी वीडियो का संज्ञान लिया और इस तरह से पत्थरबाजी कर ट्रकों को रोकने की कोशिश करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच बैठा दी।

जांच रिपोर्ट में पता चला कि चेकपोस्ट पर तैनात थाना कोन के हेड कांस्टेबल अखिलेश यादव, शक्तिनगर थाने के कांस्टेबल अमरेंद्र कुमार, ओबरा थाने के कांस्टेबल अनुराग तिवारी की तरफ से ट्रकों पर पत्थर चलाया गया था। इसके बाद एसपी ने तत्काल तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं प्रभारी निरीक्षक राबर्ट्सगंज गोपाल जी गुप्ता को भी थाने से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया।

राबर्ट्सगंज कोतवाली में ही तैनात क्राइम इंस्पेक्टर माधव सिंह को थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। एसपी ने बताया कि पुलिसकर्मियों का ट्रकों को रोकने का तरीका गलत था। जांच कराने के बाद चेकपोस्ट पर तैनात तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा लापरवाही में प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया है।