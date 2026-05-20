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ट्रेन के गेट के पास बक्से में युवती की मिली सिर कटी लाश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, SP ने क्या बताया

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ में ट्रेन के गेट के पास बक्से में युवती की मिली सिर कटी लाश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।  मामले में जीआरपी के टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्हें लेकर लखनऊ पहुंच चुकी है। यहां पर जीआरपी एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है।

ट्रेन के गेट के पास बक्से में युवती की मिली सिर कटी लाश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, SP ने क्या बताया

यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्टेशन पर रविवार को छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस के एस-1 बोगी में गेट के पास बक्से में युवती की मिली सिर कटी लाश की पहचान हो गई है। वह कुशीनगर जिले के तमकुही रोड क्षेत्र की निवासी थी। इस मामले में जीआरपी के टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्हें लेकर लखनऊ पहुंच चुकी है। यहां पर जीआरपी एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। आशंका है कि हॉरर किलिंग है। घटना का खुलासा एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे।

एस-1 बोगी में बक्सा के पास ही बैग मिला था, जिसमें युवती के कटे हुए हाथ और पैर मिले थे। घटना के खुलासे के लिए जीआरपी की तीन टीमें गठित की गई थीं। सूत्रों के अनुसार दो दिन की गहन छानबीन के बाद पुलिस ने तमकुही रोड स्टेशन के पास के एक गांव से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि तीनों युवती के परिजन हैं। जीआरपी सूत्रों का कहना है कि अब तक कि पड़ताल में यह सामने आ रहा है कि युवती की एक युवक से मित्रता थी। उससे वह मिला करती थी। परिजनों को यह बात नागवार गुजरी, जिसके कारण ही युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद शव को टुकड़ों में कर बक्सा में धड़ और बैग में हाथ और पैर भर कर छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस में रख दिया, जो कि लखनऊ पहुंचा।

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तमकुही रोड स्टेशन पर ट्रेन में रखा गया बक्सा व बैग-

छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस तमकुही रोड स्टेशन रात 10.41 बजे पहुंचती है। यहां दो मिनट रुकती है। यहीं पर ट्रेन में बक्सा और बैग रखा गया था। जीआरपी ने घटना की छानबीन के दौरान एस-1 बोगी की आरक्षित सीटों के यात्रियों से बात भी की थी। तब यात्रियों ने बताया था कि बक्सा और बैग बोगी में रखे जाने को लेकर यात्रियों में सुगबुगाहट रात 10 बजे के बाद ही हुई थी। इसी आधार पर जीआरपी ने रात 10 से 12 के बीच जिन-जिन स्टेशनों से ट्रेन गुजरी थी, वहां जांच का दायरा बढ़ा दिया था।

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सेवरही से अहम सुराग मिला था-

जांच के दौरान पुलिस को कुशीनगर के सेवरही से एक अहम सुराग मिला। पुलिस को आशंका थी कि हत्यारों ने महिला की हत्या कहीं और कर शव को टुकड़ों करने के बाद बक्सा और बैग में रखा। रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए एक ऑटो का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने सटीक इनपुट के आधार पर मंगलवार की देर शाम सेवरही के पिपराघाट मुस्तक़िल के जयपुर टोले से एक संदिग्ध ऑटो चालक को हिरासत में लिया और उससे गहन पूछताछ की। पूछताछ में कई तथ्य उजागर हो जाने के बाद पुलिस टीम उसे भी साथ लेकर बुधवार को लखनऊ पहुंची।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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