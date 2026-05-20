ट्रेन के गेट के पास बक्से में युवती की मिली सिर कटी लाश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, SP ने क्या बताया

लखनऊ में ट्रेन के गेट के पास बक्से में युवती की मिली सिर कटी लाश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामले में जीआरपी के टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्हें लेकर लखनऊ पहुंच चुकी है। यहां पर जीआरपी एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है।

यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्टेशन पर रविवार को छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस के एस-1 बोगी में गेट के पास बक्से में युवती की मिली सिर कटी लाश की पहचान हो गई है। वह कुशीनगर जिले के तमकुही रोड क्षेत्र की निवासी थी। इस मामले में जीआरपी के टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्हें लेकर लखनऊ पहुंच चुकी है। यहां पर जीआरपी एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। आशंका है कि हॉरर किलिंग है। घटना का खुलासा एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे।

एस-1 बोगी में बक्सा के पास ही बैग मिला था, जिसमें युवती के कटे हुए हाथ और पैर मिले थे। घटना के खुलासे के लिए जीआरपी की तीन टीमें गठित की गई थीं। सूत्रों के अनुसार दो दिन की गहन छानबीन के बाद पुलिस ने तमकुही रोड स्टेशन के पास के एक गांव से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि तीनों युवती के परिजन हैं। जीआरपी सूत्रों का कहना है कि अब तक कि पड़ताल में यह सामने आ रहा है कि युवती की एक युवक से मित्रता थी। उससे वह मिला करती थी। परिजनों को यह बात नागवार गुजरी, जिसके कारण ही युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद शव को टुकड़ों में कर बक्सा में धड़ और बैग में हाथ और पैर भर कर छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस में रख दिया, जो कि लखनऊ पहुंचा।

तमकुही रोड स्टेशन पर ट्रेन में रखा गया बक्सा व बैग- छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस तमकुही रोड स्टेशन रात 10.41 बजे पहुंचती है। यहां दो मिनट रुकती है। यहीं पर ट्रेन में बक्सा और बैग रखा गया था। जीआरपी ने घटना की छानबीन के दौरान एस-1 बोगी की आरक्षित सीटों के यात्रियों से बात भी की थी। तब यात्रियों ने बताया था कि बक्सा और बैग बोगी में रखे जाने को लेकर यात्रियों में सुगबुगाहट रात 10 बजे के बाद ही हुई थी। इसी आधार पर जीआरपी ने रात 10 से 12 के बीच जिन-जिन स्टेशनों से ट्रेन गुजरी थी, वहां जांच का दायरा बढ़ा दिया था।