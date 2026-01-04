Hindustan Hindi News
ससुर की मौत से सदमे में आई बहू ने जहर खाकर दे दी जान, 4 दिन से त्याग दिया था भोजन

संक्षेप:

ससुर की अचानक मौत से आहत भूरे की बहू पवित देवी ने चार दिनों से भोजन त्याग दिया था। वह बदहवास सी रह रही थी। घरवालों ने उसे सदमे से उबारने की कोशिश की मगर कामयाबी नहीं मिली। ससुर के देहांत के बाद से ही वह पूरी तरह गुमसुम थी। इसी दुख और चिंता में शनिवार को पवित ने जहर खा लिया।

Jan 04, 2026 09:00 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बहराइच
उत्तर प्रदेश के बहराइच में अपने ससुर की अचानक मौत से सदमे में आ गई पुत्रवधू ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे एंबुलेंस से मेडिकल कालेज में लाकर भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाए। महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया। हर कोई इससे दुखी है और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना जता रहा है।

बहराइच के मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के निद्धिपुरवा गांव के मजरे चितलहवा निवासी चार दिन पहले हरीराम के पिता भूरे की मौत हो गई थी। घर का सारा खर्च उठाने वाले ससुर की अचानक मौत से आहत भूरे की बहू पवित देवी ने चार दिनों से भोजन त्याग दिया था। वह बदहवास रह रही थी। उसे घरवालों ने सदमे से उबारने की कोशिश की मगर कामयाबी नहीं मिली। ससुर के देहांत के बाद से ही वह पूरी तरह गुमसुम थी। गांववालों का कहना है कि ससुर के न रहने के गम के साथ ही उसे पूरे परिवार के भविष्य की चिंता सता रही थी। इसी दुख और चिंता में शनिवार को पवित ने जहर खा लिया।

जहर खाने के बाद पवित की हालत बिगड़ने लगी। तब परिवारीजनों को इसकी भनक लगी। पवित के जहर खाने की बात पता चली तो सबके होश उड़ गए। परिवारवालों ने आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। लेकिन भर्ती कराए जाने के बाद पवित की हालत लगातार गंभीर होती चली गई।

डॉक्टरों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की लेकिन हालत नहीं संभली। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद देर शाम उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मार्च्युरी में रखवाया है। चार दिनों के भीतर एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से घर में हाहाकार मचा है। गांव में भी हर कोई इससे दुखी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
