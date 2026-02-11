Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsShock to SP MLA Faheem Irfan, OBC certificate cancelled, action taken by DM's committee
सपा विधायक फहीम इरफान को झटका, ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त, डीएम की कमेटी का एक्शन

सपा विधायक फहीम इरफान को झटका, ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त, डीएम की कमेटी का एक्शन

संक्षेप:

मुरादाबाद की बिलारी सीट से सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान का ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। उनके प्रमाण पत्र की शिकायत की गई थी। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी जांच कर रही थी।

Feb 11, 2026 09:24 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबाद, मुख्य संवाददाता
मुरादाबाद की बिलारी सीट से सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान का ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। विधायक के साथ ही उनके चाचा और दो चचेरी बहनों समेत पांच लोगों के झोजा जाति के ओबीसी प्रमाण पत्रों को निरस्त किया गया है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी मामले की जांच कर रही थी। हालांकि इस आदेश का फहीम की विधायकी पर असर नहीं पड़ेगा।

बिलारी क्षेत्र के शमसुद्दीन निवासी असालत नगर बघा की ओर से 2017 में इरशरत जहां के झोजा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी। 9 अगस्त 2017 को आदेश हुआ कि तहसीलदार बिलारी ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करें जो इशरत जहां मंडलीय अपील में चली गईं। वहीं इब्राहीमपुर के हारुन जफर ने बिलारी विधायक फहीम के प्रमाण पत्र के बारे में शिकायत की।

सनी लाठर नाम के व्यक्ति ने बिलारी विधायक के चाचा मोहम्मद उस्मान उनकी दो बेटियां फरहीन जहां, समरीन जहां के झोजा जाति के प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए वाद दायर किया। इसके बाद विश्वास यादव उर्फ लवली यादव ने 19 जुलाई 2024 को वाद दायर करते हुए उपरोक्त के अन्य पिछड़ा वर्ग झोझा जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग की। जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता वाली सत्यापन कमेटी में एडीएम प्रशासन, अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी और एसडीएम बिलारी की कमेटी ने सुनवाई करते हुए बिलारी विधायक समेत पांचों लोगों का अन्य पिछड़ा वर्ग झोझा जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया।

जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने यह आदेश दिया

जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता वाली जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने आदेश में कहा कि वाद संख्या 1 से चार तक की सुनवाई में विधायक फहीम इरफान, उस्मान, फरहीन, समरीन और इशरत जहां के जाति संबंधी मामले में अन्य पिछड़ा वर्ग झोझा जाति में वर्गीकृत होना स्पष्ट रूप से नहीं पाया गया। अत: उपरोक्त को अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत झोजा जाति का लाभ प्रदान किया जाना उचित नहीं है।

वहीं, विधायक ने मामले पर कहा कि मैं लखनऊ विधानसभा सत्रक्ष मैं हूं, मुझे आदेश की जानकारी नहीं है। यह प्रमाण पत्र मेरे वालिद के समय से बनता आ रहा है। मैंने झोजा जाति प्रमाण पत्र का कभी लाभ नहीं लिया। वापस आने पर जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखूंगा।

विश्वास यादव उर्फ लवली यादव के अनुसार जनपद स्तरीय समिति ने जिले भर के सभी झोजा जाति के प्रमाण पत्र खारिज किए हैं। झोजा जाति के लोग मुरादाबाद में निवास ही नहीं करते हैं। प्रमाण पत्र खारिज होने पर यह भी तय किया जाएगा कि यह फर्जी तरीके से बनाए गए हैं तो कानूनी प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी। विधायक परिवार के सभी लोगों के प्रमाण पत्र निरस्त करने को पहले भी शिकायत की गई। अब सही निर्णय हुआ है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

OBC OBC Politics Moradabad News अन्य..
