Shock to BJP before Panchayat elections, SP surprised by winning the post of Nagar Palika Chairman in Sitapur पंचायत चुनाव से पहले भाजपा को झटका, सपा ने सीतापुर में नपा चेयरमैन की कुर्सी जीतकर चौंकाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsShock to BJP before Panchayat elections, SP surprised by winning the post of Nagar Palika Chairman in Sitapur

पंचायत चुनाव से पहले भाजपा को झटका, सपा ने सीतापुर में नपा चेयरमैन की कुर्सी जीतकर चौंकाया

यूपी में पंचायत चुनाव के लिए चल रही प्रक्रिया के बीच नगर पालिका चेयरमैन के पद पर भाजपा को झटका लगा है। समाजवादी पार्टी ने सीतापुर में नपा चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। भाजपा यहां पांचवें स्थान पर खिसक गई है।

Yogesh Yadav लखनऊ, प्रमुख संवाददाताWed, 13 Aug 2025 10:00 PM
share Share
Follow Us on
पंचायत चुनाव से पहले भाजपा को झटका, सपा ने सीतापुर में नपा चेयरमैन की कुर्सी जीतकर चौंकाया

पंचायत चुनाव से पहले यूपी में भाजपा को झटका देते हुए सपा ने सीतापुर की महमूदाबाद नगर पालिका चेरयमैन की कुर्सी जीत ली है। भाजपा इस सीट पर पांचवें स्थान पर खिसक गई है। सीतापुर की ही मिश्रिख नैमिषारण्य अध्यक्ष की सीट हालांकि भाजपा के खाते में गई है। वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्यों की सात सीटों में से चार सीटें निर्दलियों ने जीती हैं और तीन सीटें भाजपा ने जीती हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उप चुनाव के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए।

सीतापुर की नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के अध्यक्ष पद पर सपा के प्रत्याशी आमिर अरफात ने जीत दर्ज की है। वहीं सीतापुर की ही मिश्रिख नैमिषारण्य नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा की सीमा भार्गव ने जीत हासिल की है। मिश्रिख को लेकर सपा ने प्रशासन पर सत्ता के इशारे पर मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है।

ये भी पढ़ें:स्वामी प्रसाद को थप्पड़ मारने वाले को 11 लाख का इनाम, यह करने पर 21 देने का ऐलान

महमूदाबाद में हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आमिर अरफात ने 8825 मत पाकर जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर निर्दलीय अतुल कुमार वर्मा रहे, जिन्हें 7989 वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी संजय वर्मा को महज 1332 वोट प्राप्त हुए और वह पांचवें स्थान पर रहे। अन्य उम्मीदवारों में निर्दलीय अंबरीश गुप्ता को 452, नदीम अहमद को 1798 वोट मिले।

मिश्रिख-नैमिषारण्य में हुए मुकाबले में भाजपा की सीमा भार्गव ने सपा प्रत्याशी राम देवी को 2947 वोटों से हराया। सीमा भार्गव को 6512 वोट मिले, जबकि राम देवी को 3365 वोट प्राप्त हुए। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी आकांक्षा वर्मा को 56, रामकली को 19, सुमन देवी को 447 वोट मिले। छह मतदाताओं ने ‘नोटा’ का विकल्प चुना। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई और तीन चरणों में पूरी हुई। जीत के बाद सीमा भार्गव ने कहा कि यह जनता के विश्वास की जीत है और वह क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगी।

सदस्यों में तीन पर भाजपा और चार पर निर्दलीय जीते

अमरोहा की नगर पालिका परिषद धनौरा वार्ड संख्या 16 के सदस्य पद पर भाजपा की दयावती, कन्नौज की नगर पालिका परिषद गुरसहायगंज वार्ड नंबर तीन के सदस्य पद पर भाजपा की गीता देवी, कन्नौज की ही नगर पालिका परिषद छिबरामऊ वार्ड संख्या-23 के सदस्य पद पर भाजपा पंकज कुमार दुबे, बागपत की नगर पालिका परिषद खेकड़ा वार्ड नंबर पांच में सदस्य पद पर निर्दलीय मीता, बिजनौर की नगर पालिका परिषद चांदपुर वार्ड संख्या 16 के सदस्य पद पर निर्दलीय प्रशांत कुमार गर्ग, महाराजगंज की नगर पंचायत घुघली वार्ड संख्या-11 के सदस्य पद पर निर्दलीय बबिता यादव और शाहजहांपुर की नगर पंचायत खुटार वार्ड संख्या नौ के सदस्य पद पर निर्दलीय विनय कुमार ने जीत दर्ज की है। बीते 11 अगस्त को इन सीटों पर मतदान हुआ था।

UP Panchayat Elections UP Panchayat Elections 2026 BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |