आजम के करीब को झटका, रामपुर में सपा के प्रदेश सचिव की कोठी पर चला बुलडोजर, मुख्यद्वार ध्वस्त
सीतापुर जेल में बंद पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम के करीबियों में शुमार सपा के प्रदेश सचिव एवं रामपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार को तगड़ा झटका लगा है। प्रशासन ने नैनीताल हाईवे स्थित कोठी पर शनिवार सुबह बुलडोजर चलाया। इस दौरान कोठी का मुख्यद्वार और एक बाउंड्रीवाल ध्वस्त कर दी गई। प्रशासन के मुताबिक यह निर्माण सरकारी जमीन पर था। सपा नेता और आसपास के लोग इस कार्रवाई का हल्का विरोध भी करते रहे। हाईवे पर भीड़ जमा हो गई थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को विशेष प्रयास करने पड़े।
डीएम के निर्देश पर जिलेभर में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चल रही है। इसी क्रम में शनिवार को नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम, सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस के साथ, जेसीबी लेकर सुबह नैनीताल हाईवे पहुंची। टीम ने अतिक्रमण के दायरे में आने वाले अवैध निर्माणों को ढहाना शुरू किया। इसी कार्रवाई के तहत सपा के प्रदेश सचिव अखिलेश कुमार की कोठी का मुख्यद्वार और नैनीताल हाईवे साइड की बाउंड्रीवाल ध्वस्त कर दी गई। इसके साथ ही दो अन्य अवैध निर्माणों को भी पालिका की जेसीबी ने ध्वस्त किया।ध्वस्तीकरण के दौरान निर्माण स्वामियों में खलबली मची रही। हाईवे पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
ईओ नगर पालिका दुर्गेश्वर त्रिपाठी ने बताया, अतिक्रमण हटवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पालिका की ओर से अवैध कब्जों को चिह्नित किया गया था और लोगों को चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों ने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया, जिस पर पालिका ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
न नोटिस, न रेड मार्किंग, मनमर्जी से किया ध्वस्त: अखिलेश
सपा के प्रदेश सचिव अखिलेश कुमार ने आरोप लगाया कि पालिका प्रशासन की कार्रवाई मनमानी तरीके से की गई। उन्हें न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई मार्किंग की गई।सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार का कहना है कि यदि उन्हें नोटिस दिया जाता तो पता चलता कि कहां अतिक्रमण है, और वे स्वयं इसे हटा लेते। उन्होंने बताया कि सपा सरकार में पालिका ने नैनीताल हाईवे पर फुटपाथ का निर्माण कराया था, साथ ही साइकिल ट्रैक भी बनवाया गया था। उस समय उनसे कहा गया था कि कोठी का कुछ हिस्सा हटा दें। उन्होंने पालिका अधिकारियों का सम्मान करते हुए अपनी चारदीवारी हटा दी थी। अखिलेश ने कहा कि अब भी यदि उन्हें बताया होता तो वे और पीछे दीवार कर लेते। लेकिन, पालिका और प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य तमाशा करके उनकी छवि धूमिल करना था। इसी वजह से पहले से कोई रेड मार्किंग नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद को सही साबित करने के लिए पालिका ने सुबह में लाल निशान लगाया और फोटो खींच लिया।