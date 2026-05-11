शोएब ने सौरभ बनकर हिंदू लड़की का शोषण किया; धर्मांतरण नहीं करने पर पिटाई, छांगुर गैंग से जुड़ रहे तार

शोएब के मोबाइल में प्राथमिक जांच में पुलिस को कई आपत्तजिनक वीडियो व फोटो मिले हैं। इसके अलावा सैरपुर पुलिस ने गोंडा पुलिस से भी संपर्क साधा है। यही नहीं, शोएब के छांगुर गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। शोएब गोंडा का रहने वाला है।

सौरभ बनकर शोएब अख्तर ने हिन्दू किशोरी को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया। कई साल तक उसका शोषण किया। फिर धर्मांतरण न करने पर जमकर पीटा। लखनऊ पुलिस ने किशोरी के परिवारीजनों की तहरीर पर रविवार रात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे धर दबोचा। पुलिस को आरोपी के मोबाइल में आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले हैं। पुलिस उपायुक्त उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी के मुताबिक आरोपी शोएब अख्तर मूल रूप गोंडा जनपद में वजीरगंज इलाके के कर्दा गांव का रहने वाला है। इंस्पेक्टर सैरपुर मनोज कुमार कोरी ने बताया कि किशोरी के परिवारीजनों ने तहरीर देकर बताया कि एक शिक्षण संस्थान के पास छठामिल में शोएब सैलून चलाता है। उसने सौरभ सिंह के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बना रखी है। उसके जरिए बेटी से दोस्ती की।

धर्मांतरण नहीं करने पर लड़की की पिटाई फिर दोनों में बातचीत होने लगी। शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसा लिया। बेटी का शोषण करता रहा। बेटी ने शादी के लिए कहा तो उसने धर्मांतरण का दबाव बनाया। विरोध पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए बेटी को पीटा और फिर भगा दिया। इससे डरी-सहमी बेटी कई दिनों से गुमशुम थी। काफी समझाने पर उसने सारी बात बताई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है।

छांगुर गिरोह से भी शोएब के जुड़े होने की संभावना शोएब के मोबाइल में प्राथमिक जांच में पुलिस को कई आपत्तजिनक वीडियो व फोटो मिले हैं। इसके अलावा सैरपुर पुलिस ने गोंडा पुलिस से भी संपर्क साधा है। यही नहीं, शोएब के छांगुर गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। शोएब गोंडा का रहने वाला है और छांगुर उसके पड़ोसी जनपद बलरामपुर का था। कई और हिन्दू लड़कियों से उसके संबंध होने की आशंका है। पुलिस उसकी काल डिटेल्स और मोबाइल का डाटा खंगाल रही है।