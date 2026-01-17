रिटायर्ड लेखपाल के घर डकैती मामले में लापरवाही पर नप गए थानेदार, 3 पुलिसवाले लाइन हाजिर

संक्षेप: गोरखपुर के SSP राजकरन नय्यर ने कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एम्स थानेदार संजय मिश्रा, थाने पर तैनात उपनिरीक्षक अजय कुमार यादव और मुख्य आरक्षी राकेश यादव को लाइन हाजिर कर दिया है। इस ऐक्शन से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

यूपी के गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही इलाके में सेवानिवृत्त लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर हुई डकैती के मामले में लापरवाही सामने आने पर एसएसपी राजकरन नय्यर ने कड़ा कदम उठाया है। एसएसपी ने एम्स थानेदार संजय मिश्रा, थाने पर तैनात उपनिरीक्षक अजय कुमार यादव और मुख्य आरक्षी राकेश यादव को लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

एसएसपी ने पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक चंद्र प्रकाश पांडेय को एम्स थाना का नया प्रभारी नियुक्त किया है। अधिकारियों के अनुसार, गंभीर अपराध के बाद प्रारंभिक स्तर पर बरती गई शिथिलता और निगरानी में कमी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। नए थानाध्यक्ष को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने और विवेचना को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। डकैती की वारदात 5 जनवरी को एम्स थाना क्षेत्र के रजही गांव में हुई थी। बदमाशों ने सेवानिवृत्त लेखपाल बालेंद्र सिंह और उनके परिवार को बंधक बनाकर पिस्टल के बल पर घर से करीब 84 लाख रुपये के जेवर और नकदी लूट ली थी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई थी और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे।

पुलिस ने इस मामले में रजही गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर डायना, उसके साथी राजकुमार उर्फ टिंकू और जीतू समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

कोरियर या दूधवाला जानकर खोल दिया था दरवाजा रिटायर्ड लेखपाल बालेन्द्र सिंह ने बताया कि शाम करीब साढ़े छह बजे किसी ने कॉलबेल बजाई। उन्हें लगा कि कोरियर या फिर दूधवाला होगा। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, एक बदमाश ने उनके सिर पर पिस्टल सटा दिया और अंदर की तरफ धक्का देते हुए दरवाजा बंद कर दिया। उसके साथ तीन अन्य बदमाश भी घर में घुस आए।