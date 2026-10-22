थाने के वाट्सएप ग्रुप में SHO ने डाली आपत्तिजनक वीडियो, एसपी कृष्ण बिश्नोई ने ले लिया बड़ा ऐक्शन
यूपी के बिजनौर में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के गुप में आपत्तिजनक वीडियो डालने के मामले में एसपी ने बढ़ापुर थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है।
Bijnor News: बिजनौर जिले के बढ़ापुर थाने के आधिकारिक ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो डालने के मामले में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी ने थाना प्रभारी निरीक्षक को तुरंत सस्पेंड कर दिया। एसपी ने प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित की थी। टीम ने संबंधित थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई।
बताया जा रहा है कि करीब पांच दिन पहले बढ़ापुर थाने के आधिकारिक ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो साझा किया था। कुछ देर बाद वीडियो को हटा दिया गया, लेकिन तब तक कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे डाउनलोड कर लिया था और उसके स्क्रीनशॉट भी ले लिए थे। इसके बाद मामला पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बन गया। बताया गया कि वीडियो में एक महिला का चेहरा दिखाई दे रहा है, जबकि पुरुष का चेहरा स्पष्ट नहीं है। वीडियो में सुनाई देने वाली आवाज को लेकर भी चर्चाएं हैं। हालांकि, वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों और आवाज की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
एसपी ने दिए थे जांच के निर्देश
प्रकरण की जानकारी मिलने पर एसपी ने जांच के निर्देश दिए थे। सोमवार रात जांच टीम संबंधित थाने पहुंची और पुलिसकर्मियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बढ़ापुर थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज तोमर को निलंबित कर दिया। साथ ही एसपी ने सोशल मीडिया सेल प्रभारी दरोगा धर्मेन्द्र कुमार को बढ़ापुर का थानाध्यक्ष बनाया है। इस संबंध में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, वीडियो प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक बढ़ापुर को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच कराई जा रही है। किसी भी पुलिसकर्मी की अनुशासन हीनता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।