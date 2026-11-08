सरकार आने पर देख लेने की धमकी दी तो सपा से होंगे बाहर, शिवपाल की कार्यकर्ताओं को चेतावनी
दिवाली पर सैफई पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी कार्यकर्ता सरकार आने पर धमकी देने जैसी बातें नहीं करेगा। वरना उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा।
Shivpal Singh Yadav: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर सैफई पहुंचे शिवपाल ने एक बार फिर सपा कार्यकर्ताओं को चुनाव मंत्र देते हुए चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, अगर कोई कार्यकर्ता ये कहते हुए पाया गया कि सरकार आने पर देख लेंगे तो तुरंत उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस दौरान शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा।
दिवाली पर अपने पैतृक घर पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। शिवपाल यादव ने दिवाली की शुभकामनाएं देते 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने चुनाव को समाजवादियों के लिए 'करो या मरो' की लड़ाई बताया और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर जुटने की अपील की। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को उनका काम समझाया। उन्होंने कहा, जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं या जुड़ नहीं पाए हैं, सभी कार्यकर्ता उनके नाम जुड़वाएं। सभी कार्यकर्ता अपने-अपने बूथ पर इस काम में तत्काल जुट जाएं। उन्होंने कहा, कुछ लोगों के वोट जुड़े नहीं हैं, कुछ के वोट काटे गए हैं, 12 नवंबर से वोटों को जुड़वाने का काम शुरू हो रहा है। आप लोग भी कटे हुए वोटों को जुड़वाएं।
बेइमानों और षड़यंत्रकारियों से लड़ाई है 2027 का चुनाव
चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए शिवपाल यादव ने कहा, अबकी जो चुनाव होगा वह दूसरे तरीकों से होगा। 2027 का चुनाव बेइमानों, षड़यंत्रकारियों से लड़ाई वाला चुनाव है। आपको हर तरीके से चुनाव लड़ना होगा। कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। किसी के भरोसे भी नहीं रहना है। उन्होंने कहा, इस सरकार से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। छोटा और मध्यम वर्ग का व्यापारी परेशान है, सबको साथ लेकर चुनाव लड़ना है।
अपनी भाषा पर संयम रखें कार्यकर्ता
बैठक के दौरान शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, कोई भी धमकी देता है या फिर कहता है कि चुनाव हो जाने तो सरकार आने पर देख लेंगे तो ऐसे कार्यकर्ता को उसी क्षण पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश रहेंगे। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि ये षड़यंत्र भाजपा के लोग करेंगे और बदनाम सपा के कार्यकर्ता होंगे। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को अपनी भाषा पर संयम रखने की सलाह देते हुए कहा, गलत भाषा से पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना है। कोई भी व्यक्ति इस तरह से बात नहीं करेगा। कार्यकर्ता जो भी बोलें सोच-समझकर बोलें।
भाजपा सरकार पर बरसे शिवपाल
शिवपाल सिंह यादव भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुरूप काम नहीं कर रही है। शासन-प्रशासन भी सरकार की मनमानी मे सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। भाजपा सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार से हर वर्ग परेशान है। बेरोजगार नौजवान, छात्र-छात्राएं, महिलाएं, पुरुष और छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी समस्याओं का सामाना कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।