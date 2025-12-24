यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर शिवपाल यादव का तंज, ऑफर भी दिया

संक्षेप: समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर प्रतिक्रिया दी है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर शिवपाल यादव ने तंज कसा है। इसके साथ ऑफर दिया है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के विधायकों की सहभोज के बहाने बैठक होने के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसा। इसके साथ उन्होंने सपा के साथ आने का ऑफर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सपा महासचिव नेता शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप लोगों से पता चला था कि पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की बैठक बुलाई थी। उनका इशारा राजपूत विधायकों की बैठक पर था जो कि लखनऊ में ही हुई थी जिसमें कई राजपूत वर्ग के विधायक शामिल हुए थे। शिवपाल ने आगे कहा कि अब पता है कि ब्राह्मण समाज की बैठक हुई है। शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिवाद बांटते हैं। अगर ब्राह्मण समाज के लोग अलग से बैठक कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि सब लोग हमारी समाजवादी पार्टी में आ जाएं उन्हें पूरी तरह से यहां सम्मान मिलेगा।