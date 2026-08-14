शिवपाल यादव का रामपुर दौरा, आजम खां पर बड़ा ऐलान; विधानसभा चुनाव से पहले सपा का क्या प्लान?

समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव इन दिनों पश्चिमी यूपी में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। रामपुर पहुंचकर आजम खां से मुलाकात की और बड़ा ऐलान किया है। इसे सपा की पश्चिमी यूपी में किलेबंदी के रूप में देखा जा रहा है।

यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बुधवार को रामपुर पहुंचे और जेल में बंद आजम खां के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात। शिवपाल ने आजम खां पर अत्याचार का आरोप लगाया और सरकार बनने पर कार्रवाई की बात करते हुए उन्हें गृह मंत्री बनाने का बड़ा ऐलान तक कर दिया। इसे कई नजरिये से देखा जा रहा है। आजम खां से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बढ़ती निकटता महज औपचारिक संवेदना या मुलाकातों का सिलसिला भर नहीं है। राजनीतिक फलक पर इसे 2027 के महासमर से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत में अपने मजबूत गढ़ को फिर से साधने की सपा की रणनीति कही जा रही है। चुनाव से पहले सपा रामपुर और आजम खां को लेकर अपने राजनीतिक संदेश में कोई अस्पष्टता नहीं रखना चाहती।

शिवपाल से पहले विधायकों और सांसदों का दल पहुंचा पिछले दिनों विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में सपा विधायकों के भारी-भरकम प्रतिनिधिमंडल का रामपुर आना, इसके कुछ ही दिन बाद सपा सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का फिर रामपुर पहुंचकर पूरे उत्तर प्रदेश को संदेश देना और अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का रामपुर आकर जेल में बंद आजम खां और उनके बेटे से मुलाकात करना कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। इसके जरिए सपा यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी आजम खां के साथ एकजुट होकर खड़ी है।

यूपी में भाजपा सरकार बनने के बाद सपा के कद्दावर नेता और रामपुर के सियासी चेहरे आजम खां के दुर्दिन शुरू हो गए। उस समय विपक्ष में बैठी सपा पर आजम खां के समर्थक खुलकर आरोप लगाते रहे कि पार्टी दिल से आजम के साथ नहीं है। सपा की ओर से हमेशा यही कहा गया कि वह आजम और उनके परिवार के साथ है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी कमी थी, जिसे आजम के समर्थक महसूस करते रहे।

रालोद के निकलने से पश्चिम में बड़ी चुनौती इस बीच, लगातार दो बार सत्ता से बाहर रहने के बाद सपा 2027 की जंग को लेकर गंभीरता से तैयारी कर रही है। बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को पटखनी देने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं। मुरादाबाद सीट पर आजम की पसंद का ख्याल भी रखा गया। अब विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इस बार रालोद भी सपा के साथ नहीं है, ऐसे में पश्चिमी यूपी में उसे अधिक चौकस और चुस्त रहना होगा। यही वजह है कि अपने सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खां के साथ सपा पूरी तरह खड़ी नजर आ रही है।

बीते साल अक्तूबर में जेल से बाहर आने के बाद खुद अखिलेश यादव रामपुर आकर आजम खां से मिले थे और काफी वक्त भी दिया था। सपा महासचिव के फिर से जेल जाने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का मामला सामने आया। इस मामले में भी सपा ने आजम खां और यूनिवर्सिटी के पक्ष में पूरा सहयोग और समर्थन दिया।

शिवपाल ने संभल का भी मामला उठाया मुरादाबाद मंडल सपा का गढ़ कहलाता है और आजम खां पश्चिमी यूपी की मुस्लिम सियासत में पार्टी की प्रमुख धुरी रहे हैं। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो या आजम खां को जेल भेजे जाने का मामला, सपा किसी को उस पर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहती। शिवपाल का संभल के मुकदमे वापस लेने की बात कहना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसमें उन्होंने संभल के स्थानीय नेताओं के नाम भी कोट किए।