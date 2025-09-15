यूपी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी सपा, शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान, 2027 को लेकर भी साफ की स्थिति

यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक ओर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं तो वहीं सपा ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर दी।

यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक ओर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं तो वहीं सपा ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सपा पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी। सपा के पंचायत चुनाव न लड़ने की शिवपाल यादव ने वजह भी बताई। साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी स्थिति साफ कर दी।

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार गोरादयालपुर गांव में पूर्व प्रधान जुगराज सिंह यादव की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, सपा आगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम सभा सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर हिस्सा नहीं लेगी। सपा इस बीच 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस करेगी। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कई प्रत्याशियों के नाम पहले ही तय किए जा चुके हैं और बाकी सीटों पर नामों को लेकर मंथन चल रहा है। जल्द ही सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, हमारा पूरा फोकस वोटों के बिखराव रोकने और विपक्षी दलों को इसका फायदा न मिले, इस पर है।