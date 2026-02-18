बृजेश पाठक तुरंत इस्तीफा दें, ‘चोटी खींचना महापाप’ वाले डिप्टी सीएम के बयान पर शिवपाल ने कसा तंज

शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते पाप तो बृजेश पाठक को भी लगेगा। वह उसी पार्टी का हिस्सा हैं, मंत्रिमंडल में भी हैं। अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा क्योंकि उसी मंत्रिमंडल के वे भी सदस्य हैं।

प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद पर पिछले दिनों डिप्टी सीएम बृजेश पााठक ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बृजेश पाठक ने कहा था कि चोटी नहीं खींचना चाहिए था। ये महापाप है। जिन लोगों ने चोटी को छुआ है उनको पाप लगेगा। कई बरस बाद भी बहुत पाप पड़ेगा। सब खाता-बही में लिखा जा रहा है। अब इस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसा है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते पाप तो उनको (बृजेश पाठक) को भी लगेगा। उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

लखनऊ में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वह (बृजेश पाठक) उसी पार्टी का हिस्सा हैं, मंत्रिमंडल में भी हैं। अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा क्योंकि उसी मंत्रिमंडल के वे भी सदस्य हैं। अपमान तो वहीं से हुआ है। तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।

हुआ क्या था शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ बता दें कि प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी पालकी पर सवार होकर संगम में स्नान करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों से उनकी जमकर बहस हुई थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें संगम में स्नान करने से रोका गया। बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींची गई। इस दौरान उन्होंने उन पुलिसकर्मियों की फोटो भी दिखाई थी जिन पर उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सारी घटना प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के सामने हुई थी। इस आरोप के बाद कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, डीएम मनीष वर्मा और पुलिस कमिश्ननर जोगिंदर कुमार ने सफाई भी दी थी। अधिकारियों का कहना था कि शंकराचार्य अपने रथ पर सवार थे और लगभग दो सौ अनुयायियों के साथ संगम पहुंचे थे। सुबह एक से 10 बजे के बीच जब संगम पर भारी भीड़ और कोहरा था, उस समय रथ के साथ प्रवेश करना सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक था। प्रशासन ने शंकराचार्य से पालकी से नीचे उतरकर पैदल जाने को कहा था। लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुए। प्रशासन ने शंकराचार्य के अनुयायियों पर पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करने और बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया था।