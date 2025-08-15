पूजा पाल पर भड़के शिवपाल, बोले-अब विधायक नहीं बन पाएंगी, केशव प्रसाद मौर्या जैसा होगा हाल

शिवपाल सिंह ने निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल पर तीखा हमला किया।पूजा पाल पर भड़के शिवपाल ने कहा कि इनको पार्टी में अनुशासित रहना चाहिए था। इनका भी केशव प्रसाद जैसा हाल होगा। पूजा पाल अब कभी विधायक नहीं हो पाएंगी।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने जिला सहकारी बैंक में तिरंगे फहराया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने सपा से निकाली गईं विधायक पूजा पाल पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पूजा पाल को समाजवादी पार्टी में अनुशासन से रहना चाहिए था। उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का उदाहरण देते हुए कहा कि पूजा पाल का हाल भी वैसा ही होगा। उन्होंने ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने एमपी और विधायकी गंवाई, अब देखना उसी तरह पूजा पाल अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगी।

समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव में भारतीय जनता पार्टी को भी जमकर घेरा और गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी की 8 साल में सरकार पर भी बोलते हुए कहा कि एक भी वादा पूरा नहीं किया है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया है। भाजपा लगातार झूठ बोलकर देश की जनता को झांसा दिया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा था हम पूछ रहे हैं कि दो दिन की बरसात में सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। हमने लोहिया पार्क बनवाया था वहां की सड़क पर आज भी जाम नहीं लगता है, कोई गड्ढा नहीं है। जबकि लखनऊ की हर सड़क पर जाम ही रहता है। भाजपा की स्मार्ट सिटी पूरी तरह फेल है। केवल झूठ बोलती है। अब लाए हैं 2047 विजन जबकि उस पर कोई प्लान नहीं रखा है।यह लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, वोट कटवाने से लेकर बेईमानी की है। 2027 में समाजवादी पार्टी नंबर एक पर आएगी।