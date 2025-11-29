यूपी में खुदाई के दौरान ईंट भट्ठे से निकली विशालकाय चीज, सुनते ही दौड़े ग्रामीण, करने लगे पूजा-अर्चना
यूपी के भदोही में खुदाई के दौरान ईंट-भट्ठे से एक सैकड़ों वर्ष पुरानी विशालकाय चीज निकली। जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुदाई में निकली विशालकाय चीज पर ग्रामीणों की नजर पड़ी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखते ही देखते वहां पूजा-अर्चना शुरू हो गई। दरअसल अस्ती गांव में खुदाई के दौरान सैकड़ों वर्ष पुराना प्राचीन शिवलिंग निकला है। जानकारी के अनुसार भदोही तहसील के अस्ती गांव में अरुण सिंह का ईंट भट्ठा है। जहां ईंट निर्माण के लिए काफी गहराई तक मिट्टी खोदी गई। मजदूर ईंट निर्माण के कार्य में जुटे थे।
वहीं दूसरी तरफ चरवाहे बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान नन्हकू नाम के चरवाहे ने मिटृटी में दबी एक ईंट को निकलना चाहा कि फावड़ा मारते ही शिवलिंग के आकार का कोई पत्थर दिखाई पड़ा। शिवलिंग मिलने की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड उमड़ पड़ी। आनन-फानन में ग्रामीणों द्वारा मिट्टी की खुदाई शुरू कर दी गई। खुदाई के बाद मौके से एक विशालकाय शिवलिंग निकला। जो सैकड़ो वर्ष पुराना एवं अद्भुत कला-कृतियों के साथ कुशल करीगरों द्वारा बनाए जाने का अनुमान लगाया गया।
मामले की जानकारी होते ही दूर-दराज के श्रद्धालुओं की उमड़ने लगी। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, लावा एवं अन्य पूजन सामग्री लेकर पहुंचने लगे। देखते ही देखते ग्रामीणों ने अद्भुत शिवलिंग के लिए मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराया। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में औढरदानी भगवान शिव स्वयं पधारे हैं ऐसे में आमजन सहयोग से लिंग उद्गम स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। उधर भाजपा काशी प्रान्त के मंत्री विनीत बरनवाल ने बताया कि क्षेत्र व जिले का सौभाग्य है कि यहां भगवान का स्वयं पदार्पण हुआ है। भाजपा शिवलिंग उद्गम स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण कराया जाएगा।