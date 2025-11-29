यूपी में खुदाई के दौरान ईंट भट्ठे से निकली विशालकाय चीज, सुनते ही दौड़े ग्रामीण, करने लगे पूजा-अर्चना

संक्षेप: भदोही में खुदाई के दौरान ईंट-भट्ठे से एक सैकड़ों वर्ष पुरानी विशालकाय चीज निकली। जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुदाई में निकली विशालकाय चीज पर ग्रामीणों की नजर पड़ी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

यूपी के भदोही में खुदाई के दौरान ईंट-भट्ठे से एक सैकड़ों वर्ष पुरानी विशालकाय चीज निकली। जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुदाई में निकली विशालकाय चीज पर ग्रामीणों की नजर पड़ी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखते ही देखते वहां पूजा-अर्चना शुरू हो गई। दरअसल अस्ती गांव में खुदाई के दौरान सैकड़ों वर्ष पुराना प्राचीन शिवलिंग निकला है। जानकारी के अनुसार भदोही तहसील के अस्ती गांव में अरुण सिंह का ईंट भट्ठा है। जहां ईंट निर्माण के लिए काफी गहराई तक मिट्टी खोदी गई। मजदूर ईंट निर्माण के कार्य में जुटे थे।

वहीं दूसरी तरफ चरवाहे बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान नन्हकू नाम के चरवाहे ने मिटृटी में दबी एक ईंट को निकलना चाहा कि फावड़ा मारते ही शिवलिंग के आकार का कोई पत्थर दिखाई पड़ा। शिवलिंग मिलने की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड उमड़ पड़ी। आनन-फानन में ग्रामीणों द्वारा मिट्टी की खुदाई शुरू कर दी गई। खुदाई के बाद मौके से एक विशालकाय शिवलिंग निकला। जो सैकड़ो वर्ष पुराना एवं अद्भुत कला-कृतियों के साथ कुशल करीगरों द्वारा बनाए जाने का अनुमान लगाया गया।