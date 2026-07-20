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तालाब की खुदाई में मिला शिवलिंग; सुरक्षा घेरा बनाकर शुरू हो गई पूजा, मंदिर निर्माण की मांग

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, शिकारपुर (बुलंदशहर)
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बुलंदशहर के शिकारपुर में तालाब की खुदाई के दौरान शिवलिंग मिलने की सूचना पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने पूजा-अर्चना शुरू कर दी और मंदिर निर्माण की मांग उठाई। पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि, प्रशासन और पुरातत्व विभाग ने अभी तक शिवलिंग के प्राचीन होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र के मोहल्ला मुफ्तीवाड़ा स्थित दौज वाले तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान रविवार को खुदाई में शिवलिंग मिलने की सूचना से क्षेत्र में धार्मिक आस्था का माहौल बन गया। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंच गए और जयकारों के बीच भगवान शिव की पूजा-अर्चना, जलाभिषेक तथा बेलपत्र अर्पित करने का सिलसिला शुरू हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, रविवार सुबह कुछ बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे। इसी दौरान उन्हें मिट्टी में उभरी एक आकृति दिखाई दी। पहले उन्होंने उसे कछुआ समझा, लेकिन मिट्टी हटाने पर पत्थर की संरचना नजर आई। इसके बाद आगे खुदाई करने पर वह शिवलिंग के रूप में दिखाई दी। लोगों का कहना है कि खुदाई के दौरान फावड़ा लगने के बावजूद शिवलिंग को कोई स्पष्ट क्षति नहीं पहुंची।

खुदाई के दौरान निकला शिवलिंग, शुरू हो गई पूजा

कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि इसी क्षेत्र में पहले जल निकासी के लिए खुदाई के दौरान शंख भी मिले थे। सूचना मिलने पर वार्ड सभासद कपिल कुमार आर्य और नगर पालिका चेयरपर्सन राजबाला सैनी मौके पर पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए शिवलिंग के चारों ओर ईंट और सीमेंट का अस्थायी घेरा बना दिया गया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शांति व्यवस्था बनाए रखी।

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श्रद्धालुओं ने उठाई मंदिर निर्माण की मांग

श्रद्धालुओं ने शिवलिंग को आस्था का केंद्र मानते हुए यहां स्थायी शिव मंदिर के निर्माण की मांग की है। हालांकि, प्रशासन या संबंधित पुरातत्व विभाग की ओर से अभी तक शिवलिंग के प्राचीन होने अथवा उसके ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में इसके प्राचीन होने संबंधी दावों को फिलहाल सत्यापित नहीं माना जा सकता।

फ्रिज में बन गई थी शिवलिंग जैसी आकृति

आपको बता दें इससे पहले ताजनगरी आगरा में भी एक घर में फ्रिज के अंदर बर्फ से शिवलिंग जैसी आकृति बन गई थी। पर‍िवार के लोगों ने यह बात आसपास के लोगों को बताई तो लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। खबर आग की तरह फैली और दूर-दूर से लोग दर्शन के ल‍िए आने लगे। यही नहीं, लोगों ने फ्रि‍ज के अंदर ही पूजा-अर्चना और जलाभिषेक भी शुरू कर दी। कई श्रद्धालु इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हुए 'हर-हर महादेव' के जयकारे भी लगाने लगे। यह मामला इसल‍िए और चर्चा में आ गया क्योंकि लोगों ने इसे बाबा बर्फानी से जोड़कर इसकी चर्चा शुरू कर दी थी। लोगों ने इसे भगवान शिव का चमत्‍कार बताना शुरू कर द‍िया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो गया था।

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