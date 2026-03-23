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शिवलिंग और नंदी की मूर्ति खंडित, गुस्साई भीड़ ने आरोपी को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा; हाईवे पर हंगामा

Mar 23, 2026 04:29 pm ISTAjay Singh संवाददाता, उरई
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सूचना मिलते ही लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। उन्होंंने कानपुर जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया साथ ही नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं घटना को अंजाम देने वाली आरोपी युवक सूरज को पकड़कर बुरी तरह पीटा गया जिसे बचाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

शिवलिंग और नंदी की मूर्ति खंडित, गुस्साई भीड़ ने आरोपी को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा; हाईवे पर हंगामा

UP News: उत्तर प्रदेश के उरई की कालपी रोड पर मेडिकल कालेज के आगे एक मंदिर में शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। चैत्र नवरात्रि के दौरान हुई इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया और लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और कानपुर जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया साथ ही नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं घटना को अंजाम देने वाली आरोपी युवक सूरज को पकड़कर बुरी तरह पीटा गया जिसे बचाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन एक घंटे तक हाईवे की रोड पर अफरा तफरी के साथ जाम लग रहा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित युवकों को चलता किया और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक शहर की कालपी रोड पर मेडिकल कॉलेज के आगे रामा हॉस्पिटल के पास स्थित मां शारदा कार श्रृंगार के सामने बने शिव मंदिर में सूरज नामक एक युवक ने प्रवेश कर शिवलिंग और नंदी की मूर्तियों को खंडित किया। उसकी यह पूरी हरकत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया।

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घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने आरोपी सूरज को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से बचाकर हिरासत में ले लिया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

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प्रदर्शनकारियों ने कानपुर जाने वाले कालपी मार्ग को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। स्थानीय लोगों ने मंदिर की मूर्तियों की पुनः स्थापना और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा, सीओ उरई राजीव शर्मा और इंस्पेक्टर आनंद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। लोगों ने अधिकारियों के सामने भी अपनी मांगें रखीं।

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अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया और आश्वासन दिया कि जल्द ही नए शिवलिंग और नंदी की विधिवत स्थापना कराई जाएगी। इस दौरान फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और जाम हटा लिया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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