शिवलिंग और नंदी की मूर्ति खंडित, गुस्साई भीड़ ने आरोपी को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा; हाईवे पर हंगामा

सूचना मिलते ही लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। उन्होंंने कानपुर जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया साथ ही नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं घटना को अंजाम देने वाली आरोपी युवक सूरज को पकड़कर बुरी तरह पीटा गया जिसे बचाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

UP News: उत्तर प्रदेश के उरई की कालपी रोड पर मेडिकल कालेज के आगे एक मंदिर में शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। चैत्र नवरात्रि के दौरान हुई इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया और लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और कानपुर जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया साथ ही नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं घटना को अंजाम देने वाली आरोपी युवक सूरज को पकड़कर बुरी तरह पीटा गया जिसे बचाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन एक घंटे तक हाईवे की रोड पर अफरा तफरी के साथ जाम लग रहा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित युवकों को चलता किया और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक शहर की कालपी रोड पर मेडिकल कॉलेज के आगे रामा हॉस्पिटल के पास स्थित मां शारदा कार श्रृंगार के सामने बने शिव मंदिर में सूरज नामक एक युवक ने प्रवेश कर शिवलिंग और नंदी की मूर्तियों को खंडित किया। उसकी यह पूरी हरकत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने आरोपी सूरज को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से बचाकर हिरासत में ले लिया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

प्रदर्शनकारियों ने कानपुर जाने वाले कालपी मार्ग को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। स्थानीय लोगों ने मंदिर की मूर्तियों की पुनः स्थापना और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा, सीओ उरई राजीव शर्मा और इंस्पेक्टर आनंद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। लोगों ने अधिकारियों के सामने भी अपनी मांगें रखीं।