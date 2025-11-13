Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsShivendra Kanpur and Santosh Kumar became AD Basic of Jhansi Division, new postings for education officers
शिवेन्द्र कानपुर और संतोष कुमार झांसी मंडल के बने एडी बेसिक, शिक्षाधिकारियों को नई तैनाती

शिवेन्द्र कानपुर और संतोष कुमार झांसी मंडल के बने एडी बेसिक, शिक्षाधिकारियों को नई तैनाती

संक्षेप: योगी सरकार ने नव प्रोन्नत अधिकारियों को नई तैनाती दी है। शिवेन्द्र कुमार सिंह को कानपुर मंडल और संतोष कुमार देव पांडेय को झांसी मंडल का एडी बेसिक बनाया गया है।  

Thu, 13 Nov 2025 10:45 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ‘क’ में नव प्रोन्नत अधिकारियों को नई तैनाती दी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) समकक्ष पद पर तैनात इन अधिकारियों को सहायक शिक्षा निदेशक (एडी) बेसिक के पद पर तैनाती दी गई है। शिवेन्द्र कुमार सिंह को कानपुर मंडल और संतोष कुमार देव पांडेय को झांसी मंडल का एडी बेसिक बनाया गया है। संतोष अभी तक बाराबंकी के बीएसए पद पर तैनात थे।

वहीं लखनऊ के बीएसए राम प्रवेश को प्रोन्नति के बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के उप प्राचार्य बनाए गए हैं। ऐसे ही हरदोई के बीएसए को डायट मैनपुरी का उप प्राचार्य, पीलीभीत के बीएसए अमित कुमार को डायट कन्नौज का उप प्राचार्य और गोरखपुर के बीएसए रमेन्द्र कुमार सिंह डायट हरदोई का उप प्राचार्य बनाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इनकी नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, पीलीभीत और गोरखपुर में नए बीएसए की तैनाती की जाएगी।

अनिल कुमार सिंह को विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार

उद्यान निदेशालय में टेक्नोलॉजी मिशन के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह को सचिवालय प्रशासन में विशेष सचिव (इरला) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अपर मुख्य सचिव, वित्त दीपक कुमार की ओर से इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

