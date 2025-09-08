Shivbir body was buried garden for 10 months sister dream revealed secret brother murder 10 महीने से बगीचे में दफन थी शिवबीर की लाश, बहन के सपने ने खोला भाई के कत्ल का राज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsShivbir body was buried garden for 10 months sister dream revealed secret brother murder

10 महीने से बगीचे में दफन थी शिवबीर की लाश, बहन के सपने ने खोला भाई के कत्ल का राज

10 महीने से पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। युवक की बहन के सपने ने हत्या से पर्दा हटा लिया और पुलिस को उस तक पहुंचने में आसानी हुई जहां भाई का शव दफन था।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुरMon, 8 Sep 2025 10:29 PM
10 महीने से पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। युवक की बहन के सपने ने हत्या से पर्दा हटा लिया और पुलिस को उस तक पहुंचने में आसानी हुई जहां भाई का शव दफन था। दरअसल रक्षाबंधन पर मृतक शिवबीर बहन पूजा के सपने में आया और कहा, बहिनी मुझे बहुत मारा गया है। इस सपने से विचलित हुई जामू में रहने वाली बहन ने यह बात मां सावित्री को बताई। लंबे समय से बेटे से बात न होने और बहू के अलग-अलग बयान से सावित्री पहले से ही शंकाग्रस्त थी, बेटी पूजा के इस सपने ने उन्हें और परेशान कर दिया। इसके बाद सावित्री ने चौकी, थाना और कमिश्नरेट पुलिस एक कर दिया। वह हर दर पर गई और बेटे को ढूंढने की गुहार लगाई।

सचेंडी पुलिस ने 19 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज की थी। हालांकि इसके बाद भी कोई कार्रवाई आगे न बढ़ने से परेशान सावित्री डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी से मिली और फूटकर रोई। सावित्री की बात सुनकर उन्हें भी अनहोनी की आशंका हुई। थाना प्रभारी दिनेश बिष्ट को उन्होंने सर्विलांस टीम लगाकर मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए। एक टीम गुजरात जाने के लिए भी तैयार की गई। इंस्पेक्टर दिनेश के मुताबिक उन्होंने पूछताछ की तो शिवबीर की पत्नी लक्ष्मी ने बताया, पांच दिन पहले ही एक अनजान नंबर से पति से बात हुई थी।

वह गुजरात में हैं और सही हैं। जब उन्होंने कॉल डिटेल चेक की तो पता चला कि लक्ष्मी के पास एक सप्ताह में किसी भी अनजान नंबर से कोई कॉल नहीं आई। भांजे अमित से एक दिन में कई-कई बार घंटों बात हुई है। जिसके बाद पुलिस ने अमित को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद पूरे मामले से पर्दा हटा और हत्याकांड का खुलासा हो गया। डीसीपी पश्चिम ने बताया कि सोमवार को दोनों को जेल भेज दिया गया है।

बरामद हड्डियों और बाल का डीएनए होगा

डीसीपी पश्चिम के मुताबिक दोनों हत्यारोपी मामी लक्ष्मी और भांजे अमित को घटनास्थल पर ले जाया गया जहां उनकी निशांदेही पर शिवबीर की हड्डियां और सिर के बाल बरामद किए गए हैं। बाल गुच्छे के रूप में पुलिस को मिले हैं। हड्डी और बालों का डीएनए कराया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जिस जगह पर दोनों ने शिवबीर को मारकर दफनाया था वहां पानी भर गया था जिससे साक्ष्य बरामद करने में कुछ समस्या आई।

10 महीने पूर्व हत्या कर पास के बाग में दफना दिया था

मूलरूप से बांदा निवासी सावित्री सचेंडी क्षेत्र के लालूपुर गांव में 45 वर्षीय बेटे शिवबीर, बहू लक्ष्मी व तीन पौत्र-पौत्रियों के संग छंगू परिहार के मकान में किराए पर रहती थीं। कुछ दूरी पर छंगापुरवा में उनकी बेटी परिवार संग रहती है। उसके बेटे अमित का घर पर आना जाना था। सावित्री के मुताबिक पिछले साल 30 अक्तूबर को दीपावली पर वह बांदा गई थीं। पांच नवंबर को घर लौटीं तो बेटा शिवबीर नहीं था। बहू ने बताया पति काम करने गुजरात गए हैं। 10 माह बाद 19 अगस्त 2025 को सचेंडी पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। शुक्रवार को पुलिस ने अमित और लक्ष्मी को कॉल डिटेल के आधार पर पकड़ा तो हत्याकांड से पर्दा उठा। दोनों ने बताया कि प्रेम संबंधों में शिवबीर रोड़ा बना था। इसलिए नींद की गोली देकर सुला दिया फिर साबड़ से सिर पर कई वार कर हत्या कर दी। घर से 100 मीटर दूरी पर बाग में गड्ढा खोदकर शव दफना दिया। शव जल्द गल जाए इसलिए नमक के 15 पैकेट डालकर गड्ढा बंद कर दिया।

