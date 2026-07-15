शिवरात्रि के दिन मदरसे में होगी शिवलिंग की स्थापना; स्वामी यशवीर का ऐलान

मुजफ्फरनगर में दो मदरसे धर्मांतरण और हलाला के मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। अब बघरा आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज ने शिवरात्रि के दिन फुलत मदरसे में शिवलिंग की स्थापना और जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। वहीं, इंदौर की पीड़ित युवती द्वारा जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगाजल लाने की बात कही गई है

यूपी के मुजफ्फरनगर के दो मदरसे धर्मांतरण और हलाला के मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। इंदौर की पीड़ित युवती शासन-प्रशासन से गुहार लगाने के बाद अब बघरा आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज की शरण में पहुंच गई है। यशवीर महाराज का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह शिवरात्रि के दिन फुलत मदरसे में शिवलिंग की स्थापना और जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। वहीं, युवती द्वारा जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगाजल लाने की बात कही गई है। शिवरात्रि पर मदरसे में भंडारे और अधिक से अधिक हिंदुओं को जलाभिषेक के लिए पहुंचने को कहा है।

यशवीर महाराज ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदरसे की मान्यता रद कर सील लगाने एवं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मंगलवार को महाराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में पीड़ित युवती भी महाराज के साथ नजर आ रही है। यशवीर महाराज ने कहा है कि फुलत के दो मदरसों में कई वर्षों से धर्मांतरण जेहाद जारी है। इंदौर की बेटी के साथ हिन्दू बनकर मदरसे में लाकर उसका धर्मांतरण कराया गया। कई महीनों तक मदरसे में कैद रहने के बाद युवती का कई लोगों के साथ निकाह कराने के बाद हलाला कराया गया।

बता दें कि पीड़िता ने गाजियाबाद के थाने में मदरसा संचालक मौलाना कलीम सिद्दीकी के अलावा 16 लोगों पर केस दर्ज करा दिया था। केस दर्ज होने के दो महीने तक भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। यशवीर महाराज ने आरोपी मोहम्मद कलीम सिद्दकी, हफीजुर्रहमान अंसारी उसके बेटे मौलाना जुबैर अंसारी समेत इनके पूरे गैंग की गिरफ्तारी की मांग करने के अलावा दोनों मदरसों की मान्यता रद कर सील लगाने की मांग की है। हालांकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान उसकी पुष्टि नहीं करता है।

धर्मांतरण मामले में मदरसा संचालक का बेटा गिरफ्तार उधर, फुलत मदरसे में धर्मांतरण के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मदरसा संचालक के बेटे जुबैर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों की मानें तो उसे बरेली जिले से गिरफ्तार किया है। फुलत स्थित मदरसा दारुल उलूम रहीमिया का संचालन मौलाना हफिजुर्रहमान अंसारी और उसका बेटा जुबैर अंसारी कर रहे हैं। आरोप था कि पिता पुत्र ने कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध तरीके से मदरसे का निर्माण किया है।