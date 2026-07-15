टल गया था अमरनाथ यात्रा का प्लान; फ्रिज में बाबा बर्फानी जैसी आकृति जमने पर परिवार का दावा
आगरा में एक घर के फ्रिज के फ्रीजर में बर्फ से शिवलिंग जैसी आकृति बनने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव का चमत्कार मानकर पूजा-अर्चना शुरू कर दी, जबकि कुछ लोग इसे बर्फ के प्राकृतिक रूप से जमी आकृति बताया।
यूपी के आगरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक घर के फ्रिज के फ्रीजर में बर्फ से शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई देने के बाद इलाके में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे। कई श्रद्धालुओं ने इसे बाबा बर्फानी मानते हुए पूजा-अर्चना शुरू कर दी। हालांकि चौकाने वाली बात यह है कि पूजा-पाठ के लिए फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोले जाने के बावजूद बर्फ की यह आकृति नहीं पिघल रही, जिससे इसे देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं, इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ये मामला खेरिया मोड़ स्थित नगला भुजा का है। यहां रहने वाली लता कुशवाहा ने बताया कि उनकी छोटी बहन बर्फ लेने के लिए उनके घर पर आई थी। रविवार रात करीब 11 बजे तब फ्रिज खोल कर देखा तो फ्रिज में शिवलिंग जैसी आकृति नजर आई। दावा किया कि कुछ दिन पहले अपने पति रमेश कुशवाहा से अमरनाथ यात्रा के लिए कहा था, तब उनके पति ने यह कहकर मना कर दिया था कि अभी बच्चे छोटे हैं। उसी रात को ही यह शिवलिंग उनके फ्रिज में उन्हें दिखाई दिया।
फ्रिज में जमी शिवलिंग की लोगों ने की पूजा
इस बात की जानकारी जब आसपास के लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच गए। कई लोगों ने श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना शुरू कर दी और जलाभिषेक भी किया। इस दौरान 'हर-हर महादेव' के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बर्फ की यह आकृति काफी हद तक अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिम शिवलिंग जैसी दिखाई दे रही है। इसी वजह से कई लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानकर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि फ्रीजर में तापमान और नमी के कारण कई बार बर्फ अलग-अलग आकृतियों में जम जाती है और यह भी उसी तरह की एक प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है।
फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोले जाने पर भी नहीं पिघल रही बर्फ
फिलहाल यह बर्फ की आकृति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और श्रद्धालुओं का वहां पहुंचना लगातार जारी है। हालांकि, इस आकृति को लेकर किसी वैज्ञानिक संस्था या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए इसे लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक ओर जहां लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना मान रहे हैं। इसके अलावा पूजा-पाठ की वजह से फ्रीज बार-बार खोले जाने के बावजूद बर्फ पिघल नहीं रही है। जिसकी वजह से दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें