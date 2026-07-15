टल गया था अमरनाथ यात्रा का प्लान; फ्रिज में बाबा बर्फानी जैसी आकृति जमने पर परिवार का दावा

आगरा में एक घर के फ्रिज के फ्रीजर में बर्फ से शिवलिंग जैसी आकृति बनने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव का चमत्कार मानकर पूजा-अर्चना शुरू कर दी, जबकि कुछ लोग इसे बर्फ के प्राकृतिक रूप से जमी आकृति बताया।

यूपी के आगरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक घर के फ्रिज के फ्रीजर में बर्फ से शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई देने के बाद इलाके में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे। कई श्रद्धालुओं ने इसे बाबा बर्फानी मानते हुए पूजा-अर्चना शुरू कर दी। हालांकि चौकाने वाली बात यह है कि पूजा-पाठ के लिए फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोले जाने के बावजूद बर्फ की यह आकृति नहीं पिघल रही, जिससे इसे देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं, इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये मामला खेरिया मोड़ स्थित नगला भुजा का है। यहां रहने वाली लता कुशवाहा ने बताया कि उनकी छोटी बहन बर्फ लेने के लिए उनके घर पर आई थी। रविवार रात करीब 11 बजे तब फ्रिज खोल कर देखा तो फ्रिज में शिवलिंग जैसी आकृति नजर आई। दावा किया कि कुछ दिन पहले अपने पति रमेश कुशवाहा से अमरनाथ यात्रा के लिए कहा था, तब उनके पति ने यह कहकर मना कर दिया था कि अभी बच्चे छोटे हैं। उसी रात को ही यह शिवलिंग उनके फ्रिज में उन्हें दिखाई दिया।

फ्रिज में जमी शिवलिंग की लोगों ने की पूजा इस बात की जानकारी जब आसपास के लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच गए। कई लोगों ने श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना शुरू कर दी और जलाभिषेक भी किया। इस दौरान 'हर-हर महादेव' के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बर्फ की यह आकृति काफी हद तक अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिम शिवलिंग जैसी दिखाई दे रही है। इसी वजह से कई लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानकर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि फ्रीजर में तापमान और नमी के कारण कई बार बर्फ अलग-अलग आकृतियों में जम जाती है और यह भी उसी तरह की एक प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है।