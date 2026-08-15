अंग्रेजों की तलवारों से भी नहीं टूटा शिवलिंग, इस मंदिर में हर-हर महादेव संग गूंजती है आजादी की गाथा
महराजगंज के प्राचीन शिव मंदिर सावन में आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ने पहुंचे अंग्रेजों ने शिवलिंग को तलवार से तोड़ने की कोशिश की थी
महराजगंज, विनीत पांडेय
यूपी के महराजगंज के मिठौरा विकास खंड क्षेत्र का सेखुई गांव सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव की भक्ति में सराबोर है। गांव का प्राचीन शिव मंदिर जहां श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है, वहीं यह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी एक बेहद भावनात्मक और रोमांचक लोककथा भी अपने भीतर समेटे हुए है। ग्रामीणों के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत के दौर में स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ने पहुंचे अंग्रेजों ने मंदिर में स्थापित शिवलिंग को धारदार हथियार से क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया था। शिवलिंग पर प्रहार के निशान आज भी मौजूद हैं, जो उस दौर में गोरी हुकूमत के जुल्म और गांव के स्वाभिमान की गवाही देते हैं।
मंदिर से जुड़ी आस्था का एक अनूठा पहलू यह भी है कि जब लंबे समय तक क्षेत्र में बारिश नहीं होती, तो ग्रामीण शिवलिंग के चारों ओर मिट्टी का घेरा बनाकर उसे पूरी तरह जलमग्न कर देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से तत्काल मेघ बरसते हैं।
अंग्रेजों की तलवारें टूटीं, पर अक्षुण्ण रहा शिवलिंग
सेंखुई को ग्रामीण स्वतंत्रता सेनानियों की जननी बताते हैं। यहां के नागेश्वर गुप्ता, श्यामसुंदर चौधरी, जनकराज पटेल व रुपई स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका में थे। ग्रामीणों के अनुसार जब अंग्रेज अधिकारी सेनानियों को दबोचने गांव पहुंचे, तो ग्रामीण सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। गांव में केवल एक वृद्ध महिला मिली। बौखलाए अंग्रेजों ने प्राचीन शिव मंदिर में आग लगा दी और शिवलिंग पर कुल्हाड़ी व तलवारों से वार किए। हालांकि कई प्रहारों के बाद भी शिवलिंग टूट न सका। लोकमान्यता है कि इस दुस्साहस के बाद गांव से बाहर निकलते ही अंग्रेजों के घोड़े मरने लगे थे।
सावन में गूंजते हैं जयकारे याद आते हैं सेनानी
गांव के योगेंद्र मिश्र, हेमंत मिश्र, शक्तिशिवम पांडेय, रामबदन पटेल, शशिकांत पांडेय, प्रहलाद चौधरी व प्रेमसागर चौधरी बताते हैं कि यह मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थल नहीं है। यह हमारे पूर्वजों के त्याग और भक्ति का प्रतीक है।
25 की उम्र में देश पर न्योछावर हो गए थे लेफ्टिनेंट पंकज अरोड़ा
उधर, देश की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले बरेली के वीर सपूत लेफ्टिनेंट पंकज अरोड़ा की कहानी आज भी युवाओं के लोगों के लिए प्रेरणा है। महज 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी डीडीपुरम स्थित उनका शहीद स्मारक आज भी उनकी शहादत की याद को जीवंत रखे हुए है। वीरता, नेतृत्व और अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें