कपड़े उतरवाकर पोत दी थी लिपस्टिक, बहन के सामने शिवा को जलील करती थी श्रद्धा
पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि मर्डर वाले दिन भी श्रद्धा दुबे ने शिवा शर्मा के कपड़े उतरवाकर नचवाया था और शरीर पर लिपस्टिक पोत दी थी। वह उसके साथ अकसर इस तरह का व्यवहार करती थी।
लखनऊ के शिवा हत्याकांड मामले में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। करोड़पति कारोबारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि ने पुछताछ के दौरान कई हैरान करने वाली बातें बताई हैं। पुलिस ने श्रद्धा के ड्राइवर तनवीर अली को भी गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि श्रद्धा शिवा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। जिस दिन हत्या हुई, उस दिन भी उसने उसे काफी परेशान किया था। शिवा को बेज्जत करने के लिए अपने ड्राइवर और बहन के सामने ही उसके कपड़े उतरवा देती थी और एक बार तो उसके शरीर पर लिपस्टिक पोत दी गई। श्रद्धा ने खुद बताया कि शिवा के शरीर पर लिपस्टिक के निशान क्यों थे।
ड्राइवर के सामने नचाया
'आजतक' की रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा ने अपनी बहन और ड्राइव के सामने शिवा को जबरन नचाया। श्रद्धा ने पुलिस के सामने कबूल किया कि शिवा उसके कहने पर सब कुछ करता था। उसने उसे अपने वश में कर रखा था। आरोप लगे हैं कि श्रद्धा ने शिवा के कई वीडियो बना रखे थे और वह उसे ब्लैकमेल करती रहती थी। वह अकसर शिवा से पैर तक दबवाती थी और अपने इशारे पर नचाती थी। यहा्ं तक कि उसे अपनी मर्जी से कहीं जाने भी नहीं देती थी। किसी जरूरी काम से अगर वह निकलता था तो जबरदस्ती बुला लेती थी।
मौत वाले दिन करवाया डांस
पूछताछ में पता चला है कि जिस दिन शिवा का मर्डर हुआ उसदिन भी श्रद्धा ने उसे नचाया था। शिवा का शव केवल अंडरवियर में मिला था। आरोप है कि श्रद्धा ने ड्डे दिखाकर उसे नाचने के लिए मजबूर किया। वह अकसर इस तरह से शिवा को नाचने के लिए मजबूर करती थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ की ताकि पता चल सके कि कौन कितना सच बोल रहा है।
हुक्का कैफे में तय करती थी टारगेट
पूरी पूछताछ से यह स्पष्ट हो गया है कि श्रद्धा शिवा को ब्लैकमेल करती थी और अपना रसूख दिखाकर डराकर भी रखती थी। वह अपने इशारे पर उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती थी। जांच में पता चला है कि श्रद्धा अकसर एक हुक्का कैफे जाया करती थी और यहां वह लड़कों को निशाने पर लेती थी। श्रद्धा की गिरफ्तारी के बाद से ही कैफे चलाने वाला फरार है। शिवा शर्मा से भी श्रद्धा दुबे इसी कैफे में मिली थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा ने पहले प्रिंस दुबे नाम के शख्स से शादी भी की थी। श्रद्धा रायबरेली की रहने वाली है। पति से झगड़े के बाद वह लखनऊ आ गई थी और फिर बालू अड्डा चौराहे के पास फ्लैट में किराए पर रहने लगी थी। बाद में उसका मॉडिलिंग और बड़ी पार्टियों में जाना शुरू हुआ।उसने शिवा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और फिर उसके साथ लिवइन में रहने लगी थी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें