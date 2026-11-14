श्रद्धा के फ्लैट की बालकनी से धक्का दे नीचे गिराया गया शिवा का पुतला, खुल गया ये राज

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत हत्या थी या फिर आत्महत्या? यह गुत्थी सुलझाने के लिए राजधानी के हजरतगंज थाने की पुलिस ने सीन रीक्रिएशन कराया है। इसके तहत शिवा के वजन के पुलिस को श्रद्धा दुबे के फ्लैट की बालकनी से नीचे गिराया गया। पुतला वहीं गिरा जहां शिवा खून से लथपथ पड़ा था।

शिवा शर्मा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए श्रद्धा दुबे के फ्लैट पर सीन रीक्रिएशन कराया गया

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के एक महीने बाद हजरतगंज पुलिस की मौजूदगी में हत्या, आत्महत्या और हादसे की गुत्थी सुलझाने के लिए फोरेंसिक और मेडिकोलीगल एक्सपर्ट ने क्राइम सीन रीक्रिएशन किया। क्राइम सीन में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। विशेषज्ञों के पांच सदस्यीय दल ने शिवा के वजन के पुतले को अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे तल पर स्थित श्रद्धा के फ्लैट की बालकनी से धक्का देकर गिराया। पुतला वहीं गिरा जहां शिवा खून से लथपथ पड़ा था। दूसरी बार हादसे की जांच के लिए स्वत: गिरना दर्शाया तो उस स्थल से अलग पुतला गिरा। तीसरी बार आत्महत्या के बिंदु पर छलांग लगाने की मुद्रा में गिराया उसके भी गिरने का एंगल अलग था।

क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान एसीपी हजरतगंज अभिषेक पांडेय, इंस्पेक्टर हजरतगंज शिवानंद मिश्रा और पुलिस टीम भी मौजूद रही। टीम ने इन सभी बिंदुओं पर तफ्तीश कर साक्ष्यों का संकलन किया। तीनों बिंदुओं पर पुतले के एक्शन पर विशेषज्ञ पड़ताल कर रहे हैं। हत्याकांड में फोरेंसिक टीम सभी बिंदुओं अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। कहीं कोई चूक न हो इस लिए तफ्तीश में वैज्ञानिक, इलेक्ट्रानिक और मैनुअल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एक हफ्ते बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जाएगी। इस दौरान अपार्टमेंट के अन्य फ्लैटों में रहने वाले लोग टकटकी लगाकर शिवा की मौत का नाट्य रूपांतरण को देख रहे थे। कई तो उस दिन की घटना याद कर श्रद्धा उसकी बहन और साजिश में शामिल लोगों को कोस रहे थे। रीक्रिएशन के बाद पड़ोस स्थित फ्लैट में रहने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी फोटो भी शेयर की। तीन घंटे तक टीम ने क्राइम सीन रीक्रिएशन किया। इसके बाद ‌विशेषज्ञों की टीम और पुलिस वापस चली गई।

घटना एक नजर में 09 अक्तूबर बालू अड्डा स्थित अवधग्रीन अपार्टमेंट से गिरकर रात आठ बजे शिवा की मौत।

10 अक्तूबर हजरतगंज कोतवाली में 10 बजकर 40 मिनट पर रिपोर्ट दर्ज हुई।

10 अक्तूबर सुबह छह बजे करीब रुपईडीहा में पार्किंग में कार पार्क की।

14 अक्तूबर श्रद्धा का पहला और दूसरा वीडियो वायरल खुद को बताया बेकसूर।

15 अक्तूबर श्रद्धा ने तीसरा वीडियो वायरल की शिवा की मौत को आत्महत्या बताया।

16 अक्तूबर हजरतगंज पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों का कोर्ट से एनडीबल्यू लिया।

16 अक्तूबर नेपाल बार्डर पार कर वापस देश लौटी।

17 अक्तूबर आगरा एक्सप्रेस-वे के रास्ते आगरा पहुंची होटल ओम पैलेस में रुकी।

18 अक्तूबर तीनों हत्यारोपियों के खिलाफ इनाम की राशि बढ़ा कर 50-50 हजार की गई।

18 अक्तूबर श्रद्धा का एक एजेंसी को दिया गया इंटरव्यू वीडियो वायरल।

19 अक्तूबर श्रद्धा,रश्मि और ड्राइवर संग नागपुर पहुंची।

20 अक्तूबर नागपुर से तीनों गिरफ्तार।

22 अक्तूबर तीनों कोर्ट में हाजिर कर जेल भेजे गए।

13 अक्तूबर अपार्टमेंट में फोरेंसिक व मेडिकोलीगल एक्सपर्ट ने क्राइम सीन रीक्रिएशन किया।

आमिर का सुराग नहीं उधर, हत्याकांड के बाद फरार चल रहे श्रद्धा के मददगार आमिर का हजरतगंज पुलिस अबतक सुराग नहीं लगा सकी है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हत्या के बाद आमिर ही श्रद्धा और उसकी बहन एवं ड्राइवर को सीतापुर से रुपईडीहा के रास्ते नेपाल ले गया था। हालांकि पुलिस अबतक उसे पकड़ नहीं सकी है।

पुलिस टीम ने वीडियो और फोटो में कैद किए साक्ष्य पुलिस और फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान हर वीडियो और फोटोग्राफी की। उसे बाद में भी देखकर साक्ष्य संकलन किए जा सकें, जिससे रिपोर्ट बनाने में कोई चूक न हो। रीक्रिएशन के दौरान केस के विवेचक ने भी गहनता से सभी बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार की।