बहुत चालू निकली श्रद्धा दुबे, हमेशा सीढ़ियों से आती-जाती थी, शिवा की मौत के दिन लिफ्ट से भागी

शिवा शर्मा हत्याकांड में CCTV फुटेज से श्रद्धा दुबे के बयानों पर सवाल उठे हैं। पुलिस के मुताबिक, श्रद्धा आमतौर पर सीढ़ियों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन शिवा की मौत वाले दिन उसने लिफ्ट ली। पुलिस कॉल डिटेल और मैसेज खंगाल रही है। 20 अगस्त के वीडियो में श्रद्धा सुबह सीढ़ियों से चौथे तल पर जाती दिखी।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता: कारोबारी शिवा हत्याकांड में शनिवार को एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद हत्यारोपी श्रद्धा के कई झूठ उजागर हो गए। श्रद्धा ने पुलिस के बयान में कहा था कि उसकी बहन रश्मि, शिवा शर्मा को नहीं जानती थी। इसका सच 4 अगस्त के वायरल CCTV फुटेज से खुला। फुटेज में तीनों अवध ग्रीन अपार्टमेंट से एक साथ उतरते और बातचीत करते दिखे। कुछ देर पहले तीनों फ्लैट में थे वहां घंटों बैठकर बातचीत हुई। श्रद्धा ने अपने बयान में यह भी कहा था कि रश्मि घटना के एक दिन पहले आठ अक्तूबर को ही शिवा से मिली थी। इसके पहले दोनों कभी नहीं मिले।

वायरल वीडियो 4 अगस्त का है। इस वीडियो ने श्रद्धा के झूठ की कलई खोल दी। हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करने वाली श्रद्धा ने बड़ी चालाकी से शिवा की मौत के दिन अपार्टमेंट में लगी लिफ्ट का इस्तेमाल किया। जबकि वो नीचे उतरने और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करती थी। पुलिस का मानना है कि श्रद्धा अपनी बहन रश्मि को बचाने के लिए झूठा बयान दिया। इस बिंदु पर पुलिस प्रमुखा से जांच कर रही है। पुलिस अब शिवा और रश्मि की काल डिटेल्स और मैसेज की भी तफ्तीश कर रही है। दोनों के बीच कब कब बात हुई? इन सभी बिंदुओं पर सबूत जुटा रही है। एक दूसरे वायरल वीडियो जो 20 अगस्त का बताया जा रहा है। जो सुबह करीब छह बजे का है। वीडियो में श्रद्धा सीढ़ियों से चौथे तल पर जाते दिखी। पुलिस को आशंका है कि ये उस वक्त का है, जब नाइट पार्टी के बाद श्रद्धा सुबह लौटी होगी।

CCTV कैमरे से बचने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल वहीं अवधग्रीन अपार्टमेंट में रहने वाले श्रद्धा के पड़ोसी अजय राय ने बताया कि श्रद्धा अक्सर नीचे और ऊपर जाते समय सीढ़ियों का इस्तेमाल करती थी, लिफ्ट का नहीं। लेकिन घटना के दिन श्रद्धा ने सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि लिफ्ट से आई-गई। आशंका है कि उसने सोची समझी साजिश के तहत सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं किया। उसे पता था कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करके कैमरे में कैद हो जाएगी। अजय ने बताया कि श्रद्धा को कैमरों की दिशा की जानकारी थी। जिस तरफ से शिवा नीचे गिरा था, वह कैमरे के पीछे का हिस्सा था।