शिवा मर्डर केस: श्रद्धा के ड्राइवर दानिश के परिजनों को पुलिस ने पकड़ा, घंटों पूछताछ की

शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश की गिरफ्तारी पर इनाम 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। पुलिस नेपाल, पश्चिमी यूपी समेत कई जिलों में दबिश दे रही है। दानिश की सरेंडर अर्जी के बाद कोर्ट में अलर्ट बढ़ाया गया।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता: कारोबारी शिवा शर्मा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश उर्फ तनवीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम की राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। इसके अलावा ड्राइवर दानिश के कोर्ट में समर्पण की आशंका के चलते पुलिस दिन भर अलर्ट रही। बीते दिनों दानिश ने सीजेएम कोर्ट लखनऊ में सरेंडर की अर्जी डाली थी। श्रद्धा समेत तीनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें नेपाल, बार्डर से सटे जिलों और पश्चिमी यूपी समेत कई जनपदों में गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। तफ्तीश में लगी हजरतगंज पुलिस टीम और पुलिस उपायुक्त मध्य की क्राइम टीम ने श्रद्धा के ड्राइवर दानिश निवासी आलमबाग गढ़ी कनौरा के घर दबिश देकर उनके परिवारीजनों को पकड़ा।

पुलिस टीम उन्हें लेकर सुलतानगंज पुलिस चौकी पहुंची। वहां दानिश के बारे में घंटों पूछताछ करती रही। परिवारीजनों से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस टीमें उसकी तलाश में अलग-अलग जनपदों के लिए रवाना हो गई हैं। पूछताछ के दौरान चौकी में पुलिस उपायुक्त मध्य विक्रांत वीर, एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिस कर्मी मौजूद रहीं। रविवार को पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने इसकी जानकारी दी। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है।

इंस्पेक्टर हजरतगंज लाइन हाजिर बहुचर्चित केस में रविवार को पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। माना जा रहा है कि व्यवसायी की मौत के 10 दिन बाद भी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हजरतगंज पुलिस ने लापरवाही बरती। इस कारण इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है।

सोनौली से बार्डर के जिलों में चक्कर काट रही श्रद्धा श्रद्धा दुबे बढ़नी से लेकर सोनौली बार्डर तक चक्कर काट रही है। पुलिस को चकमा देकर सीधे कोर्ट में सरेंडर कराने की कोशिश उसके मददगार कर रहे हैं। इंटेलीजेंस इनपुट के बाद पुलिस की टीमें तीनों बार्डर पर पूरी निगरानी कर रही हैं। साथ ही मुखबिरों के जरिए नेपाल में उस तक पहुंचने में पुलिस लगी है। अधिकारी की मानें तो 24 घंटे में या तो गिरफ्तार होगी या फिर वह सरेंडर कर सकती है। मॉडल श्रद्धा दुबे नौ अक्टूबर को शिवा शर्मा की हत्या के बाद अपने तीन सहयोगियों संग रुपईडीहा अपने निजी कार से पहुंची थी।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस कस्बे में शुक्ला पार्किंग में दो दिन के लिए वाहन पार्क करने के बाद बार्डर से सीधे नेपाल में प्रवेश कर गई है। पुलिस की जांच में हाथ लगे सीसी कैमरों के फुटेज से यह पुष्टि हो चुकी है। चर्चित हत्याकांड को देखते हुए पुलिस की आठ टीमें उसकी तलाश में लगी हुई हैं। पुलिस के बढ़ते शिकंजे को देखते हुए वह पिछले दो दिनों से नेपाल बार्डर के आसपास ही छिपी हुई है। बताया जा रहा है कि रुपईडीहा पर पैनी नजर होने की वजह से वह पुलिस को चकमा देने के लिए बढ़नी व सोनौली बार्डर से वापस भारत में आने की कोशिशें कर रही है,ताकि कोर्ट में सीधे सरेंडर कर सके।

पार्किंग में खड़ी कार की पुलिस कर रही निगरानी जिस शुक्ला पार्किंग में कार छोड़कर श्रद्धा नेपाली भागी थी,वह कार अभी भी वहीं खड़ी हुई है। लखनऊ पुलिस की तफ्तीश के बाद उसकी निगरानी हो रही है,लेकिन स्थानीय पुलिस का कहना है कि मामला लखनऊ से जुड़ा हुआ है,लिहाज वाहन वहां की पुलिस ही अपने कब्जे में लेगी। संचालक का कहना है कि यह कार उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है।