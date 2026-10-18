श्रद्धा दुबे केस में गिरी पहली गाज, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, 9 दिन बाद भी खाली हाथ पुलिस

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में नौ दिन बाद भी आरोपी श्रद्धा दुबे का सुराग नहीं मिला है। पुलिस की आठ टीमें लखनऊ, रायबरेली, बहराइच से नेपाल तक तलाश कर रही हैं। लापरवाही के आरोप में जांच अधिकारी (हजरतगंज के इंस्पेक्टर ) विक्रम सिंह को लाइन हाजिर किया गया है।

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। उसकी तलाश में पुलिस की आठ टीमें लखनऊ से रायबरेली और बहराइच से नेपाल तक छापेमारी कर रही हैं। इस बीच लापरवाही बरतने के आरोप में हजरतगंज के इंस्पेक्टर (जांच अधिकारी) विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस विभाग पर ये पहली गाज गिरी है।बीते कई दिनों से पुलिस संभावित ठिकानों पर तलाश के साथ सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की भी जांच कर रही है। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा दुबे लखनऊ में ही मौजूद है और कभी भी सरेंडर कर सकती है।

पहली मीडिया के सामने आई श्रद्धा वहीं इस बीच श्रद्धा दुबे पहली बार मीडिया के सामने आई है। अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए दावा किया कि शिवा शर्मा की हत्या नहीं हुई, बल्कि उन्होंने बिल्डिंग की चौथी मंजिल से छलांग लगाई थी। श्रद्धा ने घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दूसरी जगहों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है, तो उनकी बिल्डिंग की रिकॉर्डिंग सामने क्यों नहीं लाई जा रही है। उनका दावा है कि फुटेज से सबकुछ साफ हो जाएगा।

श्रद्धा ने निष्पक्ष जांच की मांग की श्रद्धा ने पुलिस और न्यायपालिका से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी को हत्यारोपी बताकर अपराधी की तरह पेश करना उचित नहीं है। वह शिवा शर्मा को करीब चार महीने से जानती थीं और दोनों के बीच लगभग ढाई महीने तक दोस्ती रही। उनके मुताबिक, शिवा पिछले दो महीने से उनके घर भी आने लगे थे। श्रद्धा ने शिवा के परिवार के आरोपों को गलत बताया और सोशल मीडिया पर अन्य लोगों के साथ उनकी तस्वीरों को लेकर किए जा रहे दावों पर भी आपत्ति जताई।

सरेंडर की तैयारी में श्रद्धा चर्चा है श्रद्धा तीनों हत्यारोपियों के साथ समर्पण की तैयारी कर रही है। इन दिनों नवमी और दहशहरे की छुट्टी के कारण उसकी यह योजना फेल होते दिख रही है। इस लिए वह मुफीद ठिकाने खोज रही है। दशहरे के बाद उसकी समर्पण की तैयारी है। वह कई नामचीन अधिवक्ताओं के संपर्क में है।