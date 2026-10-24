झूठी निकली श्रद्धा दुबे, सीसीटीवी उगलने लगा राज, अब नाइट क्लब भी पुलिस जांच के घेरे में

लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के बयानों की सीसीटीवी फुटेज से पड़ताल हो रही है। चार अगस्त के वीडियो में श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और शिवा साथ दिखे। पुलिस अब नाइट क्लबों की फुटेज खंगालकर श्रद्धा के संपर्कों की जांच कर रही है।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता: कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के झूठ की पोल सीसीटीवी फुटेज खोल रहे हैं। शनिवार को चार अगस्त का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस की जांच को नया एंगल मिला है। तफ्तीश में लगी हजरतगंज पुलिस अब गोमतीनगर विस्तार, विभूतिखंड और सुशांत गोल्फ सिटी इलाकों के उन नाइट क्लबों की भी फुटेज खंगाल रही है जहां श्रद्धा देर रात पार्टी करने जाती थी। श्रद्धा के साथ उन क्लबों में पार्टी करने कौन-कौन जाता था? इसका पता लगाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस उन लोगों के भी बयान दर्ज कर सकती है। पुलिस इन सभी बिंदुओं को अपनी जांच में शामिल करेगी।

वहीं, सीसी फुटेज से जुड़ा एक अन्य वीडियो भी श्रद्धा का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो 20 अगस्त का बताया जा रहा है। वह सुबह करीब छह बजे का है। वीडियो में श्रद्धा सीढ़ियों से चौथे तल पर जाते दिखी। पुलिस को आशंका है कि यह नाइट पार्टी के बाद श्रद्धा सुबह लौटी है। हाई प्रोफाइल श्रद्धा दुबे के कई रसूखदारों और गैंगस्टरों तक से कनेक्शन की बात सामने आई थी। वायरल वीडियो में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और शिवा शर्मा एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे दिख रहे हैं।

श्रद्धा ने पूरी सोसाइटी में फैला रखी थी गंध वहीं अवधग्रीन अपार्टमेंट में पहले तल पर रहने वाले अजय राय के मुताबिक श्रद्धा ने पूरी सोसाइटी में गंध फैला रखी थी। उसका रवैया बहुत खराब था। वह लोगों से आए दिन गाली-गलौज कर उन्हें भी धमकाती थी। वह बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति की थी। उसके इसी रवैये के कारण पहले तल पर सीसी कैमरा लगवाना पड़ा। कैमरा जब लगवाया जा रहा था तब भी उसने विरोध किया था। जिसके बाद विवाद हुआ था।