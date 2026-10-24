सुबह चाय-दलिया, लंच और डिनर में दाल-रोटी; जेल में श्रद्धा दुबे का मेन्यू

शिवा शर्मा हत्याकांड की आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और चालक का जेल में पहला दिन सामान्य बंदियों की तरह गुजरा। जेलर के मुताबिक, श्रद्धा ने नाश्ते में चाय-दलिया और भोजन में दाल, सब्जी, रोटी-चावल खाए। तीनों को कड़ी निगरानी में रखा गया है और जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं दी जा रही हैं।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता: महंगी कारों में घूमने और फाइव स्टार होटल में खाने वाली शिवा शर्मा की हत्यारोपी श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि का जेल में पहला दिन सामान्य बंदियों की तरह गुजरा। जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी ने बताया कि श्रद्धा सामान्य बंदियों की तरह रह रही है। शुक्रवार सुबह नाश्ते में चाय पी और दलिया खायी। दोपहर और शाम के भोजन में दाल, सब्जी और रोटी और चावल खाया। जेल में अब श्रद्धा, उसकी बहन और चालक को दूसरे बंदियों की तरह तय नियमों के अनुसार रहना होगा। तीनों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक सुविधाएं दी जा रही हैं।

श्रद्धा दुबे की पहली रात गड़ती हुई फर्श पर बीती। दरी पर दोनों बहनें सारी रात करवटें बदलती रहीं। मच्छरों के काटने से उनकी नींद उचटती रही। पहले दिन श्रद्धा से मिलाई के लिए कोई नहीं पहुंचा। वहीं, चालक दानिश काफी परेशान नजर आया। सूत्रों की माने तो श्रद्धा के जेल के भीतर तेवर नहीं बदले। बातचीत के दौरान बैरक में दूसरे बंदियों व सुरक्षाकर्मियों को खुद को बेकसूर बताती रही। शुक्रवार को जेल में दी गई चाय पी और खाना भी खाया। चालक तनवीर अली उर्फ दानिश काफी परेशान दिखा।

करवटें बदलते बीती जेल में रात श्रद्धा से शुक्रवार को जेल में मिलने कोई नहीं पहुंचा। पुलिस ने गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर को जिला जेल में दाखिल किया था। जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद श्रद्धा और रश्मि को महिला बैरक के क्वारंटीन और तनवीर को पुरुष बैरक में रखा गया था। जेल प्रशासन तीनों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। साथ ही बैरक में जाने वाले हर सुरक्षाकर्मी की सीसी कैमरों से निगरानी की जा रही है।

पुराने मोबाइल भी तलाश रही पुलिस वहीं तफ्तीश में लगी हजरतगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच समेत अन्य टीमों ने हत्याकांड में कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस टीमें उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस फरारी के दौरान श्रद्धा उसकी बहन और ड्राइवर की मदद करने वालों का ब्योरा जुटा रही है। पुलिस टीमें उनकी तलाश में दबिश दे रही हैं। श्रद्धा और उसकी बहन रश्मि के पुराने मोबाइल जो फरारी के दौरान दोनों ने गायब कर दिए सर्विलांस टीमें उनकी तलाश में लगी हैं। माना जा रहा है कि मोबाइल की रिकवरी के बाद हत्याकांड और मददगारों के संबंध में कई अहम राज उजागर होंगे। पुलिस इस संबंध में श्रद्धा और उसकी बहन व ड्राइवर को पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले सकती है। दोनों ने मोबाइल कहां फेंका? इस संबंध में पूछताछ करेगी। क्योंकि दोनों मोबाइल मिलना बहुत अहम हैं।