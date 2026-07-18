शिवशंकर तुम्हारे दिन पूरे हो गए...जेल जाने की तैयारी करो, दरोगा की धमकी पर लाइनमैन ने लगाई फांसी

यूपी के चित्रकूट में दरोगा ने लाइनमैन को धमका दिया। दरोगा की धमकी से दुखी होकर लाइनमैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव पेड़ से लटका मिला। दरोगा और लाइनमैन की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Chitrakoot News: शिवशंकर तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं..अब तुम जेल जाने की तैयार कर लो। 10 साल जेल में ही सड़ोगे..जल्द ही रिपोर्ट लिखकर मैं तुम्हे जेल भेजूंगा। यह किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बल्कि एक दरोगा के बिगड़े बोल हैं जो फोन पर संविदा लाइनमैन को धमका रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि शुक्रवार शाम करीब नौ बजे दरोगा की धमकी से डरकर शिवशंकर घर से बिना बताए चला गया। शनिवार सुबह सेजवार मंदिर के पास उसका शव पेड़ से लटका मिला। दरोगा और लाइनमैन के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

भटरी गांव के मजरा नंदूपुरवा निवासी राजेश शुक्ला ने बताया कि उनका बेटा 26 वर्षीय शिवशंकर शुक्ला सरधुवा पावर हाउस में संविदा पर लाइनमैन था। शुक्रवार शाम करीब नौ बजे शिवशंकर ड्यूटी से घर लौटा और कुछ देर बाद बिना किसी को कुछ बताए घर से चला गया। काफी देर तक नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू की गई। नाते-रिश्तेदारों और परिचितों को फोन कर जानकारी जुटाई लेकिन कुछ पता नहीं लगा। शनिवार सुबह उसके फांसी से लटके होने की जानकारी मिली। सूचना पर एएसपी पीयूषकांत राय, सीओ मऊ फहदअली समेत आसपास के थानों के प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

बेटे के फोन में मिली रिकॉर्डिंग परिजन और गांव के लोग काफी देर तक शव को पेड़ से उतारने को तैयार नहीं हुए। वह शिवशंकर को फोन पर धमकाने वाले दरोगा समेत अन्य शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पिता राजेश ने बताया कि बेटे के फोन पर एक रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें सरधुआ थाने में तैनात दरोगा उसे धमका रहा है। दरोगा की धमकियों से डरकर बेटे ने जान दी है। यह भी हो सकता है कि उसे मारकर टांगा गया हो। इस पर पुलिस अधिकारियों ने तहरीर देने और सख्त कार्रवाई की बात कही है। काफी समझाने-बुझाने के बाद शव को उतारा गया।

15 नंबरों से आते थे धमकी भरे फोन, डायरी में मिला लेटर पिता राजेश शुक्ला ने बताया कि उनके बेटे को 15 अलग-अलग नंबरों से धमकी भरे फोन आते थे। बेटे की डायरी से एक लेटर भी मिला है। इसमें उसने सभी नंबर लिखे हैं। यह लेटर पुलिस को दे दिया है। लेटर में एक युवती और उसके पिता का भी नंबर है।

थाने में पिटाई और दो लाख रुपये लेने का आरोप राजेश ने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले सरधुवा थाने में तैनात दरोगा ने उसके बेटे को किसी मामले में बुलाया था। कोई आरोप साबित न होने पर दरोगा ने धमकी दी थी कि आरोप साबित हो या न हो, जेल तो भेजे जाओगे। बेटे के साथ दरोगा ने मारपीट और बचाने के नाम पर दो लाख रुपये मांगे थे। डर के चलते उसने दरोगा को रुपये भी दे दिए।