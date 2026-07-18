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शिवशंकर तुम्हारे दिन पूरे हो गए...जेल जाने की तैयारी करो, दरोगा की धमकी पर लाइनमैन ने लगाई फांसी

By Dinesh Rathour
राजापुर (चित्रकूट)
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यूपी के चित्रकूट में दरोगा ने लाइनमैन को धमका दिया। दरोगा की धमकी से दुखी होकर लाइनमैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव पेड़ से लटका मिला। दरोगा और लाइनमैन की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शिवशंकर तुम्हारे दिन पूरे हो गए...जेल जाने की तैयारी करो, दरोगा की धमकी पर लाइनमैन ने लगाई फांसी

Chitrakoot News: शिवशंकर तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं..अब तुम जेल जाने की तैयार कर लो। 10 साल जेल में ही सड़ोगे..जल्द ही रिपोर्ट लिखकर मैं तुम्हे जेल भेजूंगा। यह किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बल्कि एक दरोगा के बिगड़े बोल हैं जो फोन पर संविदा लाइनमैन को धमका रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि शुक्रवार शाम करीब नौ बजे दरोगा की धमकी से डरकर शिवशंकर घर से बिना बताए चला गया। शनिवार सुबह सेजवार मंदिर के पास उसका शव पेड़ से लटका मिला। दरोगा और लाइनमैन के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

भटरी गांव के मजरा नंदूपुरवा निवासी राजेश शुक्ला ने बताया कि उनका बेटा 26 वर्षीय शिवशंकर शुक्ला सरधुवा पावर हाउस में संविदा पर लाइनमैन था। शुक्रवार शाम करीब नौ बजे शिवशंकर ड्यूटी से घर लौटा और कुछ देर बाद बिना किसी को कुछ बताए घर से चला गया। काफी देर तक नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू की गई। नाते-रिश्तेदारों और परिचितों को फोन कर जानकारी जुटाई लेकिन कुछ पता नहीं लगा। शनिवार सुबह उसके फांसी से लटके होने की जानकारी मिली। सूचना पर एएसपी पीयूषकांत राय, सीओ मऊ फहदअली समेत आसपास के थानों के प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

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बेटे के फोन में मिली रिकॉर्डिंग

परिजन और गांव के लोग काफी देर तक शव को पेड़ से उतारने को तैयार नहीं हुए। वह शिवशंकर को फोन पर धमकाने वाले दरोगा समेत अन्य शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पिता राजेश ने बताया कि बेटे के फोन पर एक रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें सरधुआ थाने में तैनात दरोगा उसे धमका रहा है। दरोगा की धमकियों से डरकर बेटे ने जान दी है। यह भी हो सकता है कि उसे मारकर टांगा गया हो। इस पर पुलिस अधिकारियों ने तहरीर देने और सख्त कार्रवाई की बात कही है। काफी समझाने-बुझाने के बाद शव को उतारा गया।

15 नंबरों से आते थे धमकी भरे फोन, डायरी में मिला लेटर

पिता राजेश शुक्ला ने बताया कि उनके बेटे को 15 अलग-अलग नंबरों से धमकी भरे फोन आते थे। बेटे की डायरी से एक लेटर भी मिला है। इसमें उसने सभी नंबर लिखे हैं। यह लेटर पुलिस को दे दिया है। लेटर में एक युवती और उसके पिता का भी नंबर है।

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थाने में पिटाई और दो लाख रुपये लेने का आरोप

राजेश ने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले सरधुवा थाने में तैनात दरोगा ने उसके बेटे को किसी मामले में बुलाया था। कोई आरोप साबित न होने पर दरोगा ने धमकी दी थी कि आरोप साबित हो या न हो, जेल तो भेजे जाओगे। बेटे के साथ दरोगा ने मारपीट और बचाने के नाम पर दो लाख रुपये मांगे थे। डर के चलते उसने दरोगा को रुपये भी दे दिए।

चित्रकूट एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया, शिवशंकर एक लड़की को भगाकर ले गया था। बाद में लड़की को वापस लाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। लड़की के पिता ने मान-मर्यादा को देखते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया। शिवशंकर नंबर बदल-बदलकर लड़की के पिता को फोन पर धमकाता था। इसकी शिकायत पिता ने थाने में की थी। जिस पर दरोगा ने फोन पर शिवशंकर को कड़े शब्दों में डांटा है। दरोगा और शिवशंकर के बीच बातचीत की वायरल रिकार्डिंग की जांच भी कराई जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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