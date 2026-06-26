शिवसैनिकों ने 4 किलो की चांदी की ईंट दी थी, कहां गई? राम मंदिर चढ़ावा मामले में ट्रस्ट से संजय राउत ने पूछा

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा विवाद के बीच शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे ने मंदिर निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये और 4 किलो चांदी की ईंट दान की थी, लेकिन आज तक उसकी रसीद या जानकारी नहीं मिली। उन्होंने ट्रस्ट से जवाब और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले ने अब राजनीतिक बहस का रूप ले लिया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे, यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना द्वारा दान की गई 4 किलो चांदी की ईंट और एक करोड़ रुपये के योगदान को लेकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जवाब मांगा है। वहीं, सिंधी समाज ने भी वर्ष 2021 में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटों का हिसाब मांगा है।

4 किलो की चांदी की ईंट और एक करोड़ कहां गायब हुआ? संजय राउत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उद्धव ठाकरे ने हजारों शिवसैनिकों और संतों की मौजूदगी में एक करोड़ रुपये और 4 किलो चांदी की पवित्र ईंट दान की थी। उनका आरोप है कि कई साल बीत जाने के बावजूद ट्रस्ट की ओर से न तो दान की कोई रसीद उपलब्ध कराई गई और न ही चांदी की ईंट के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वह ईंट कहां गई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी की ईंट को लेकर चिंता जताई इसी बीच विश्व सिंधी सेवा संगम ने भी 200 किलो चांदी की ईंटों को लेकर चिंता जताई है। संगठन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजू मनवानी ने बताया कि 26 जनवरी 2021 को दुनियाभर के सिंधी समाज के सहयोग से 200 चांदी की ईंटें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सौंपी गई थीं। इन ईंटों पर भगवान झूलेलाल की तस्वीर अंकित थी और इस कार्यक्रम में 12 देशों से आए प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

आज तक नहीं मिली कोई रसीद- डॉ मनवानी डॉ. मनवानी का कहना है कि उस समय ट्रस्ट की ओर से बताया गया था कि चांदी की शुद्धता की जांच के बाद दान की रसीद जारी की जाएगी, लेकिन आज तक न तो कोई रसीद मिली और न ही ईंटों के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि चढ़ावे से जुड़े विवाद सामने आने के बाद सिंधी समाज की चिंता और बढ़ गई है तथा जल्द ही समाज का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा।