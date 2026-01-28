देर रात घर से बाहर निकलीं शिक्षा मित्र की गोली मारकर हत्या, कातिल अज्ञात

संक्षेप: उन्नाव के गोकुलपुर गांव निवासी 38 वर्षीय श्रीकांती पत्नी ओमकार पासी गांव के ही प्राथमिक स्कूल में शिक्षामित्र के पद पर तैनात थीं। मंगलवार की देर रात वह घर से बाहर निकलीं, तभी किसी ने गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर घरवाले और आसपास के लोग दौड़े तो देखा श्रीकांती खून से लथपथ पड़ी थीं।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के असोहा थानाक्षेत्र के गोकुलपुर गांव में शिक्षामित्र की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को शक है कि वारदात में किसी करीबी व्यक्ति का हाथ हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गोकुलपुर गांव निवासी 38 वर्षीय श्रीकांती पत्नी ओमकार पासी गांव के ही प्राथमिक स्कूल में शिक्षामित्र के पद पर तैनात थीं। मंगलवार देर रात वह घर से बाहर निकलीं, तभी किसी ने गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर घरवाले और आसपास के लोग दौड़े तो देखा श्रीकांती खून से लथपथ पड़ी थीं।

घरवाले जब तक उन्हें अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। एसपी जय प्रकाश सिंह और सीओ तेज बहादुर सिंह भी मौके पर पहुंच गए। जिस वक्त श्रीकांती की हत्या हुई।

उस वक्त घर में पति और 13 वर्षीय बेटी रिया ही थी। उनका 15 वर्षीय बेटा रौनक अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई करता है। मां की हत्या से बेटा और बेटी का रो-रोकर बुरा हाल है। मामले में एएसपी उत्तरी अखिलेश सिंह ने बताया कि गोली मारने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी। जांच के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है।