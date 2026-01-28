Hindustan Hindi News
देर रात घर से बाहर निकलीं शिक्षा मित्र की गोली मारकर हत्या, कातिल अज्ञात

संक्षेप:

उन्नाव के गोकुलपुर गांव निवासी 38 वर्षीय श्रीकांती पत्नी ओमकार पासी गांव के ही प्राथमिक स्कूल में शिक्षामित्र के पद पर तैनात थीं। मंगलवार की देर रात वह घर से बाहर निकलीं, तभी किसी ने गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर घरवाले और आसपास के लोग दौड़े तो देखा श्रीकांती खून से लथपथ पड़ी थीं।

Jan 28, 2026 08:32 pm ISTAjay Singh संवाददाता, उन्नाव
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के असोहा थानाक्षेत्र के गोकुलपुर गांव में शिक्षामित्र की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को शक है कि वारदात में किसी करीबी व्यक्ति का हाथ हो सकता है।

गोकुलपुर गांव निवासी 38 वर्षीय श्रीकांती पत्नी ओमकार पासी गांव के ही प्राथमिक स्कूल में शिक्षामित्र के पद पर तैनात थीं। मंगलवार देर रात वह घर से बाहर निकलीं, तभी किसी ने गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर घरवाले और आसपास के लोग दौड़े तो देखा श्रीकांती खून से लथपथ पड़ी थीं।

घरवाले जब तक उन्हें अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। एसपी जय प्रकाश सिंह और सीओ तेज बहादुर सिंह भी मौके पर पहुंच गए। जिस वक्त श्रीकांती की हत्या हुई।

उस वक्त घर में पति और 13 वर्षीय बेटी रिया ही थी। उनका 15 वर्षीय बेटा रौनक अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई करता है। मां की हत्या से बेटा और बेटी का रो-रोकर बुरा हाल है। मामले में एएसपी उत्तरी अखिलेश सिंह ने बताया कि गोली मारने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी। जांच के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है।

प्रथम दृष्टया किसी परिचित के वारदात को अंजाम देने का मामला प्रकाश में आ रहा है। सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की गहराई से छानबीन की जा रही है। जल्द ही इस घटना के लिए जिम्मेदार सलाखों के पीछे होंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
