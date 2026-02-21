Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शिक्षा मित्रों-अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा, इन शिक्षकों से सैलरी रिकवरी की तैयारी; जानें मामला

Feb 21, 2026 03:02 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, शामली
share Share
Follow Us on

बाहरी जनपदों से आने वाले शिक्षकों को वही पदोन्नत वेतनमान मिलेगा जो तैनाती वाले नए जनपद में उस बैच के अन्य शिक्षकों को मिल रहा है, लेकिन शामली में लेखा विभाग द्वारा 14 ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया, जिनकी उस समय तैनाती के दौरान उक्त शिक्षकों के वेतन में कटौती नहीं की गयी।

शिक्षा मित्रों-अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा, इन शिक्षकों से सैलरी रिकवरी की तैयारी; जानें मामला

एक तरफ यूपी में शिक्षा मित्रों-अनुदेशकों के बीच मानदेय बढ़ने से जश्न का माहौल है तो वहीं शामली जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में नोशनल पदोन्नति के बाद बाहरी जनपदों से अपनी इच्छा पर आए शिक्षकों के पदोन्नत वेतमान का गड़बड़झाला सामने आया है। इस दायरे में अब तक 14 शिक्षक आए हैं। छह साल उक्त शिक्षक पदोन्नत वेतनमान दिया जाता रहा, लेकिन अब विभाग ने इन सभी का वेतन काटने के साथ ही इनसे भी रिकवरी की तैयारी कर रहा है। लेखा विभाग ने इन सभी बढ़ा वेतन काट दिया। बेसिक शिक्षा विभाग में बाहरी जनपदों तैनात शिक्षक अपनी इच्छा पर दूसरे जनपद में ट्रांसफर चाहता है तो उसे पे प्रोक्टेशन के तहत प्रमोशन सरेंडर करना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 18 हजार रुपए कर दिया गया है, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 17 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। सरकार के इस निर्णय से शामली में कार्यरत 760 शिक्षामित्रों और करीब 250 अनुदेशकों को सीधा लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:शिक्षामित्रों-अनुदेशकों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, क्या बोले शिक्षक संगठन

उधर, शामली में बाहरी जनपदों से आने वाले शिक्षकों को वही पदोन्नत वेतनमान मिलेगा जो तैनाती वाले नए जनपद में उस बैच के अन्य शिक्षकों को मिल रहा है, लेकिन शामली जनपद में लेखा विभाग द्वारा 14 ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया, जिनकी उस समय तैनाती के दौरान उक्त शिक्षकों के वेतन में कटौती नहीं की गयी। वह पूर्व जनपद में तैनाती का ही पदोन्नत वेतनमान लेते रहे। तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त लेखाधिकारी की लारवाही के चलते यह अब पदोन्नत वेतन मान का लाभ लेते रहे। इनकी नियुक्ति छह साल , अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं लेखाधिकारी ने शासन के आदेश पर इनके पदोन्नत वेतन मान में कटौती कर दी है। रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त लेखाधिकारी प्रशांत गुप्ता ने बताया कि उक्त शिक्षकों का वेतन काट दिया है। अतिरिक्त वेतन का लाभ ये शिक्षक ले चुके है उनका रिकार्ड चैक कर रिकवरी तैयार की जा रही है। इनमें कैराना ब्लाक के पांच, चार कांधला ब्लाक और तीन शामली ब्लाक और दो शिक्षक ऊन ब्लाक के विद्यालयों में तैनात हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय 8000 रुपये बढ़ा, योगी का ऐलान

मानदेय बढ़ने का शिक्षा मित्रों- अनुदेशकों में खुशी की लहर

लंबे समय से मानदेय बढ़ाए जाने की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों खुशी की लहर है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि बढ़ा हुआ मानदेय उनके आर्थिक हालात को मजबूत करेगा और वे अधिक उत्साह के साथ शैक्षिक कार्यों का निर्वहन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार अप्रैल 2026 से बढ़े हुए मानदेय का भुगतान शुरू हो जाएगा। इस घोषणा के बाद शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर है। कई शिक्षा मित्रों ने इसे सरकार का सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि इससे उनके परिवार को आर्थिक राहत मिलेगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
up primary school Basic Education Department UP UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |