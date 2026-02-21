शिक्षा मित्रों-अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा, इन शिक्षकों से सैलरी रिकवरी की तैयारी; जानें मामला

बाहरी जनपदों से आने वाले शिक्षकों को वही पदोन्नत वेतनमान मिलेगा जो तैनाती वाले नए जनपद में उस बैच के अन्य शिक्षकों को मिल रहा है, लेकिन शामली में लेखा विभाग द्वारा 14 ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया, जिनकी उस समय तैनाती के दौरान उक्त शिक्षकों के वेतन में कटौती नहीं की गयी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 18 हजार रुपए कर दिया गया है, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 17 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। सरकार के इस निर्णय से शामली में कार्यरत 760 शिक्षामित्रों और करीब 250 अनुदेशकों को सीधा लाभ मिलेगा।

उधर, शामली में बाहरी जनपदों से आने वाले शिक्षकों को वही पदोन्नत वेतनमान मिलेगा जो तैनाती वाले नए जनपद में उस बैच के अन्य शिक्षकों को मिल रहा है, लेकिन शामली जनपद में लेखा विभाग द्वारा 14 ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया, जिनकी उस समय तैनाती के दौरान उक्त शिक्षकों के वेतन में कटौती नहीं की गयी। वह पूर्व जनपद में तैनाती का ही पदोन्नत वेतनमान लेते रहे। तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त लेखाधिकारी की लारवाही के चलते यह अब पदोन्नत वेतन मान का लाभ लेते रहे। इनकी नियुक्ति छह साल , अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं लेखाधिकारी ने शासन के आदेश पर इनके पदोन्नत वेतन मान में कटौती कर दी है। रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त लेखाधिकारी प्रशांत गुप्ता ने बताया कि उक्त शिक्षकों का वेतन काट दिया है। अतिरिक्त वेतन का लाभ ये शिक्षक ले चुके है उनका रिकार्ड चैक कर रिकवरी तैयार की जा रही है। इनमें कैराना ब्लाक के पांच, चार कांधला ब्लाक और तीन शामली ब्लाक और दो शिक्षक ऊन ब्लाक के विद्यालयों में तैनात हैं।