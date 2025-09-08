कानपुर में शिया-सुन्नी आमने-सामने, सिर तन से जुदा की नारेबाजी, तोड़फोड़-पथराव

यूपी के कानपुर में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिया-सुन्नी पक्ष आमने-सामने आ गए। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने वाले युवक के घर में 200 से अधिक लोगों ने धावा बोलते हुए हंगामा कर जमकर तोड़फोड़ की। सिर तन से जुदा नारेबाजी, दोनों पक्षों में मारपीट के साथ पत्थर चलने लगे।

यूपी के कानपुर में पटकापुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रविवार को शिया-सुन्नी पक्ष आमने-सामने आ गए। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने वाले युवक के घर में 200 से अधिक लोगों ने धावा बोलते हुए हंगामा कर जमकर तोड़फोड़ की। घर का दरवाजा उखाड़ कर फेंका। हंगामा देख दूसरे पक्ष से सैकड़ों लोग लोग सड़क पर उतर आए। सिर तन से जुदा नारेबाजी, गाली-गलौज होते हुए दोनों पक्षों में मारपीट के साथ पत्थर चलने लगे। चर्चा है कि इस दौरान कई घरों में तोड़फोड़ भी की गई। इलाके में दहशत फैल गई। बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल। जैसे-तैसे दोनों पक्षों को शांत कराने के बाद दो शहर काजी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरा इलाका छावनी बना दिया गया है।

नवाब साहब का हाता निवासी मो़ शोजफ उर्फ कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी की थी। रविवार दोपहर दूसरे पक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी वायरल हो गई। सैकड़ों लोगों ने शोजफ के घर पर धावा बोल दिया। गुस्साई भीड़ ने गाली-गलौज करते हुए घर पर पथराव कर तोड़फोड़ की। दरवाजा उखाड़ फेंका। हो-हल्ला सुन शोजफ उर्फ सैफ की तरफ से भी एक सैकड़ा लोग सड़क पर उतर आए। शिया-सुन्नी के आमने- सामने होने की वजह से दोनों तरफ नारेबाजी हुई। फिर कुछ लोगों के बीच मारपीट होने के साथ पथराव भी हुआ। कई घरों में पथराव होने से कैद लोग वीडियो बनाते रहे जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे है। बवाल की सूचना पर पहुंचे सर्किल फोर्स ने मोर्चा संभाला जैसे-तैसे दोनों पक्षों को शांत कराया। शहर काजी हाफिज मामूर और हामिद हुसैन जैदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर माइक से एनाउंस कर दोनों पक्षों का शांत रहने के साथ आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

दोनों शहरकाजियों के बीच हुई बैठक शिया-सुन्नी के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पुलिस को स्थिति काबू करने में काफी जोर लगाना पड़ा। एसीपी कोतवाली आशुतोष कुमार के समक्ष दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों के बीच बैठक हुई। तब हालात काबू में पाए और सड़क पर उतरे लोग घर गए। पटकापुर लारी पार्क निवासी मो़ रेहान ने आरोपित मो़ शोजफ के खिलाफ मुकदमा कराया। तनाव को देख पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने में लग गई।

जुबानी जंग सड़क तक पहुंची चर्चा है कि मोहम्मदी जुलूस के दौरान शिया-सुन्नी के युवाओं के बीच कोई विवाद हो गया था। जिसके बाद खुद को बेहतर दिखाने के लिए शुक्रवार देर रात से सोशल मीडिया वार चालू हो गया था। फिर आरोपित शोजफ द्वारा शनिवार को एकाएक सोशल मीडिया में स्टेटस अपडेट होने के बाद जुबानी जंग सड़क तक पहुंच गई। फिर आपत्तिजनक टिप्पणी के स्क्रीनशॉट मोहल्ले के कई ग्रुप में वायरल किए गए।