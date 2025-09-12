Shera Yadav Lal Mulayam Punjabi song launch front Akhilesh yadav before 2027 vidhansabha election ये लाल मुलायम का…अखिलेश के सामने लांच हुआ पंजाबी गाना, सिख मंत्री बनाने का भी दावा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
ये लाल मुलायम का…अखिलेश के सामने लांच हुआ पंजाबी गाना, सिख मंत्री बनाने का भी दावा

लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में सिख समुदाय के लोगों के साथ प्रेस कान्फ्रेंस कर रहे अखिलेश यादव की मौजूदगी में पंजाबी गाना भी रिलीज किया गया, जो 2027 के चुनाव की थीम पर बनाया गया है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 12 Sep 2025 04:43 PM
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा वालों के पास काम नहीं है। अंदर से ये लोग खोखले हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो जनता को अपना काम नहीं बता पा रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सम्मानित किया। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में सिख समुदाय के लोगों के साथ प्रेस कान्फ्रेंस कर रहे अखिलेश यादव की मौजूदगी में पंजाबी गाना भी रिलीज किया गया, जो 2027 के चुनाव की थीम पर बनाया गया है। 20 सेकेंड के इस गाने में अखिलेश को यादव का शेरा और मुलायम का लाल बताया जा रहा है। यही नहीं गाने में अखिलेश को यूपी का नेता बताया जा रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव अलग ही लुक में नजर आए। प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान लाल रंग की पगड़ी पहने अखिलेश यादव ने सिख समाज को लेकर एक बड़ा दावा भी कर दिया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, अगर 2027 में अगर सरकार बनी तो कैबिनेट में सिख मंत्री भी नजर आएगा।

सिख समाज पर सपा को भरोसा

सिख समाज के लोगों के साथ प्रेस कान्फ्रेंस कर रहे अखिलेश यादव ने कहा, जितना भरोसा आपको है कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, उससे ज्यादा भरोसा सिख समाज पर सपा को है। हमारे सदन के लोग जानते हैं, अगर सदन के मेम्बर भी नहीं है फिर भी सिख समाज से कैबिनेट में शपथ ले सकता है। अगर ये किसी ने करके दिखाया तो नेता जी समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया है। 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश ने सिख समाज को लेकर साफ कहा कि भविष्य में सरकार बनेगी तो इनकी भागीदारी, इनकी भूमिका, इनका सहयोग दिखाई देगा। यानी सिख समाज के लोगों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। इसलिए जितना भरोसा आपको कि सरकार जाने वाली है उतना ही भरोसा हमारे सिख भाइयों को है कि सरकार बनेगी तो उन्हें हर स्तर पर सम्मान देने का काम किया जाएगा। भाजपा पर तंज करते हुए अखिलेश बोले-सोना खरीद लो, दिवाली तक दो लाख रुपये का होने जा रहा है। मुनाफा कमाओ क्यों महंगाई की बुराई कर रहे हो। भाजपा की तरह काम करो। महंगाई मत बोलिए, मुनाफा बोलिए। भाजपा की तरह चलो। महंगाई से उन्हें लेना-देना नहीं है, आपकेा समपने दिखाएंगे के मुनाफे के। आप दिवाली तक और सोना खरीद लो। एक बात सुनने में आई है कि कोई सोना बहुत इकट्ठा कर रहा है।

सिख समाज का रहा है शानदार इतिहास

सिख समाज को लेकर अखिलेश बोले-सिख समाज का शानदार इतिहास रहा है। ये वह समाज है जिसने समय-समय पर बलिदान दिया है। अपनी मिट्टी के लिए अपने सम्मान के लिए अगर जान भी देनी पड़ी होगी तो परवाह नहीं की होगी। भारत की धरती पर जितनी भी लड़ाइयां हुईं समय-समय पर इनकी बहादुरी की चर्चे हर जगह हैं। खेतीबाड़ी में भी इन्होंने सबसे आगे होकर अपनी पहचान बनाई है। दुनिया में भारत की तस्वीर को सबसे पहले जिसने बदला है, सम्मान की दृष्टि से भारत की तरफ जब देखा जाता है, उसमें सिख समाज का सबसे बड़ा योगदान है। चाहें वह अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो। आज हर जगह सिख समाज के लोगों ने अपनी मेहनत से अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपनी कुशलता से एक स्थान बनाया है। आज सिख समाज की कारण भारत के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

