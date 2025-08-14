She went to jail after murdering husband, when came out killed sasur with help of her lover fell in love in the jail पति का मर्डर कर गई जेल, बाहर आई तो प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या, जेल में ही हुआ था प्यार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
She went to jail after murdering husband, when came out killed sasur with help of her lover fell in love in the jail

पति का मर्डर कर गई जेल, बाहर आई तो प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या, जेल में ही हुआ था प्यार

आगरा में प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर बहू ने अपने ही ससुरी की हत्या कर दी और फरार हो गई है। वारदाता को उसने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया। ससुर की हत्या से पहले पति का मर्डर कर जेल गई थी। जेल में ही एक बंदी से प्यार हुआ था। 

Yogesh Yadav फतेहाबाद (आगरा), हिन्दुस्तान संवाद।Thu, 14 Aug 2025 11:51 PM
आगरा में थाना बमरौली कटारा क्षेत्र के महल बादशाही में बुधवार रात एक महिला ने प्रेम संबंध में बाधक बने ससुर की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। ससुर के शव को बाजरे के खेत में डाल दिया। सास की तहरीर पर पुलिस ने बहू और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस महिला व उसके प्रेमी की तलाश कर रही है। आरोपी महिला पति की हत्या के मामले में सवा पांच साल जेल में रही है। उसका प्रेम प्रसंग भी जेल में ही शुरू हुआ था।

एत्मादपुर क्षेत्र के गांव अगवार की रहने वाली मुन्नी देवी ने थाना बमरौली कटारा में तहरीर देकर बताया कि उसकी बहू बबली ने अपने प्रेमी प्रेम सिंह के साथ मिलकर उसके पति राजवीर की गला घोंटकर हत्या कर दी है। उसके शव को बाजरे के खेत में फेंक दिया है।

मुन्नी देवी ने बताया कि बहू बबली अपने पति हरिओम की हत्या के मामले में सवा पांच वर्ष जेल में रहकर आई है। जेल में ही उसकी मुलाकात प्रेम सिंह से हुई थी। वहां दोनों में प्रेम हो गया। प्रेम सिंह ने ही बबली की जमानत कराई है। जेल से छूटने के बाद पिछले एक वर्ष से बबली महल बादशाही में प्रेम सिंह के साथ रह रही थी।

मुन्नी देवी ने बताया कि उसके पति राजवीर बबली की हरकतों का विरोध करते थे। प्रेम सिंह के साथ रहने पर ऐतराज करते थे। इससे बबली और प्रेम सिंह उन्हें ठिकाने लगाने की साजिश रच रहे थे। बबली ससुर राजवीर को किसी तरह अपने साथ महल बादशाही ले गई थी।

बुधवार रात दोनों ने राजवीर की बाजरे के खेत में ले जाकर गला घोट कर हत्या कर दी है। शव को वहीं खेत में डाल दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य इकट्ठे किए। एसीपी अमरदीप ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। थानाध्यक्ष बमरौली कटारा हरीश शर्मा ने बताया कि मृतक की पत्नी ने अपनी पुत्रवधू बबली व उसके प्रेमी प्रेम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।

