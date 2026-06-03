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13 साल की थी तो रेप हुआ, दुष्कर्मी को मिल गई उम्रकैद; पढ़ने-खेलने की उम्र में बेटी पाल रही ‘गुड़िया’

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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गर्मी के समय वह आंगन में नानी के साथ सोती थी। उनके सो जाने पर इलाके का कमालुद्दीन उर्फ मुन्ना भाई उसे बिस्किट खिलाने का लालच देकर पास के पार्क में ले जाता था और दुष्कर्म करता था। मुन्ना ने करीब 6 महीने तक दुष्कर्म किया। वह महज 13 साल की थी। पढ़ने-खेलने की उम्र में वह एक बच्ची की मां बन गई।

13 साल की थी तो रेप हुआ, दुष्कर्मी को मिल गई उम्रकैद; पढ़ने-खेलने की उम्र में बेटी पाल रही ‘गुड़िया’

UP News : उसका नाम कुछ भी हो, उम्र के लिहाज से वह ‘गुड़िया’ है। एक मासूम बच्ची। महज 13 साल की थी, जब पड़ोसी ने उसके साथ दरिंदगी की। पढ़ने-खेलने की उम्र में वह एक बच्ची की मां बन गई। अब वह 16 साल की है और अपनी करीब डेढ़ साल की बेटी को भी संभाल रही है। बिस्किट और रुपये का लालच देकर पड़ोसी ने छह माह तक उसके साथ दरिंदगी की थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाकर दो लाख का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने ‘गुड़िया’, उसकी बेटी को जुर्माने की पूरी धनराशि देने और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नाबालिग मां और बेटी के पुनर्वास के निर्देश दिए हैं।

कानपुर के बाबूपुरवा थाने में वादिनी ने 17 अक्तूबर 2023 को केस दर्ज कराया था। उनकी छोटी बहन की मौत के बाद वही उसकी बेटी का लालन-पालन कर रही थी। वादिनी के मुताबिक मानसिक रूप से कमजोर भांजी इलाके के एक स्कूल में 8वीं की छात्रा थी और उम्र 13 साल थी। कुछ समय पहले भतीजी की तबीयत बिगड़ी, जांच में पता चला कि वह तीन महीने की गर्भवती है। पूछताछ में भतीजी ने बताया कि गर्मी के समय वह आंगन में नानी के साथ सोती थी। उनके सो जाने पर इलाके का कमालुद्दीन उर्फ मुन्ना भाई उसे बिस्किट खिलाने का लालच देकर पास के पार्क में ले जाता था और दुष्कर्म करता था। मुन्ना ने करीब छह महीने तक दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए । किशोरी ने भी कोर्ट को पूरी दास्तां सुनाई थी। सबूतों व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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बेटी को छाती से चिपका घूमती है नाबालिग मां

बाबूपुरवा क्षेत्र के उस छोटे से मकान में मानसिक रूप से कमजोर किशोरी डेढ़ साल की बेटी को छाती से चिपकाए घूमती है। वह उसे किसी गुड़िया से कम नहीं समझती। कोई पूछता है, यह कौन है तो तपाक से कहती है मेरी गुड़िया। शायद उसकी उम्र और मानसिक स्थिति बेटी और गुड़िया में भेद नहीं कर पा रही। कोई अपनी गोद में मांगता है तो वह देती नहीं। खुद के खेलने की उम्र में एक मासूम दूसरी मासूम को पाल रही है। किशोरी को देख परिजन जहां खून के आंसू रोते हैं वहीं पड़ोसी दुष्कर्मी मोहम्मद कमालुद्दीन को लानत भेजते हैं। किशोरी की मानिसक परिपक्वता उम्र से कहीं कम है। वह मां-बेटी के रिश्ते की गंभीरता को नहीं समझती। परिजन भी उसे रिश्ते की अहमियत समझाने का प्रयास नहीं करते। माली हालत भी ठीक नहीं है।

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बच्ची की मौसी और दूसरे परिवार के लोग मदद करते हैं। अधिवक्ता चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि किशोरी को वह इसीलिए कोर्ट नहीं बुलाते थे कि वह बच्ची को गोद में लेकर आती थी। कोर्ट ने भी आदेश में कहा कि पीड़िता की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक क्षति को तथा इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि पीड़िता अपराध के उपरांत गर्भवती हुई है । लिहाजा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह पीड़िता प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता और उसकी पुत्री को यथोचित क्षतिपूर्ति, देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास उपाय सुनिश्चित करें।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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