पति को बताती थी गृह विभाग का अधिकारी; पड़ोसन के भरोसे में फंसी महिला, 17.65 लाख हड़पे

संक्षेप: लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में दंपती पर खुद को गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर नौकरी, दिव्यांग प्रमाणपत्र और पीएम आवास योजना के नाम पर 15.65 लाख रुपये व सोने के जेवर ठगने का आरोप लगा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के तेलीबाग कुम्हार मंडी में नौकरी दिलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता सुधा सिंह की तहरीर पर पुलिस ने गीतांजलि सिंह, उसके पति जितेंद्र सिंह और उसके माता-पिता के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार गीतांजलि सिंह उनकी पड़ोसन थी और दोनों परिवारों के बीच करीब 15 वर्षों से घनिष्ठ संबंध थे। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए गीतांजलि अपने पति जितेंद्र सिंह को गृह मंत्रालय का उच्च अधिकारी बताती थी।

आरोप है कि गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग, दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर वर्ष 2023 में सुधा सिंह के भाई नरेंद्र सिंह समेत अन्य परिचितों वीरेंद्र सिंह, संजय खड़का, वर्षा राना और रजनीश राना से कुल 15 लाख 65 हजार रुपये गूगल-पे और पेटीएम के माध्यम से ले लिए गए। इसके अलावा वर्ष 2025 में सुधा सिंह की पैरालाइज स्थिति का हवाला देते हुए दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट दिलाने के नाम पर नकद रकम और करीब आठ तोला सोने के जेवर भी कथित रूप से हड़प लिए गए।